Una niña de dos años quedó en medio de un robo de motochorros que asaltaron a su madre cuando la filmaba disfrazada mientras caminaban rumbo a la casa de un familiar para celebrar Pascuas, en Tucumán, y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Según denunció la madre de la niña, quien se identificó como Lorena, el hecho ocurrió durante el mediodía de este domingo en la intersección de la calle Combate de Las Piedras, entre Avenida Colón y Chiclana, en el centro de San Miguel de Tucumán.

Lorena, su marido y su pequeña hija, quien iba disfrazada de conejo, caminaban desde su domicilio hacia la casa de su suegra, situada en la misma cuadra, para festejar las Pascuas, contó la mujer al canal de noticias TN. "La nena iba emocionada a ver a la familia y en un segundo (los delincuentes) se detuvieron, uno de ellos bajó y cuando me di vuelta ya lo tenía arriba mío diciéndome 'te voy a pegar un tiro, dame todo'", explicó Lorena.

La madre de la niña, quien era filmada mientras caminaba por la calle, dijo que en la situación de "desesperación" atinó a correr gritándole a su marido y que durante el episodio "los vecinos salieron a la calle y uno de ellos alzó" a su hija, corriéndola de la vereda. "En la desesperación no pensé, casi no pude respirar, pero si yo me daba vuelta antes y me demoraba un segundo más, no sé si no me agarraban a patadas con mi hija encima", agregó.

En ese sentido, la mujer agradeció "que ella esté bien, porque le podrían haber pasado por encima" por robarle el celular, en una situación que describió como "muy violenta y horrenda".

Lorena contó que una joven se contactó con ella luego de ver las imágenes del hecho que subió a las redes sociales y le dijo que había reconocido a los ladrones por sus rostros, sus vestimentas y la moto en la que se movían, ya que fueron los que atacaron años atrás a balazos a su novio en otro hecho de robo.

"En 2012 le pegó un tiro a su pareja luego de haberles dado los celulares, hoy el chico está vivo por suerte y pudimos agregar su testimonio a nuestra denuncia. Los dos (motochorros) tienen otros antecedentes", añadió la madre de la niña.

Por otro lado, Lorena comentó que está siendo asistida por la Justicia, pero lamentó que al momento del hecho la Policía tucumana no interviniera, a pesar de que había personal de la fuerza en la esquina de su casa porque había ocurrido un accidente de tránsito. "No sé qué pasó pero ninguno se acercó ni los persiguió (a los delincuentes) aunque salió media cuadra a ver qué pasaba; los motochorros salieron en contramano y nunca los detuvieron", concluyó.