Vecinos de la comunidad de Caleta Olivia, norte de la provincia de Santa Cruz, alertaron a través de las redes sociales que hay dos motochorros que andan por las calles de la ciudad y golpean a las personas para robarles.

Al menos siete casos de hurtos, protagonizados por una pareja de delincuentes, se registraron en las últimas semanas en la mencionada ciudad.

Según informaron, ambos sujetos viajan en una moto oscura, usan cascos para ocultar su rostro y uno de ellos lleva una mochila de color rojo, donde probablemente guarda la plata y los elementos robados. “Ojo” y “Gente, tengan cuidado” son algunas de las frases que alertan a la comunidad.

El primer caso ocurrió el lunes en horas de la mañana, cuando una mujer caminaba por cercanías de la sucursal N° 31 del supermercado La Anónima, ubicado en avenida del Trabajo. La hija de la víctima contó que su madre caminaba por la vereda, cuando los muchachos se acercaron en moto y forcejearon para llevarse su cartera. “Qué impotencia y qué inseguridad de mierda”, sostuvo.

La segunda situación ocurrió ese mismo lunes a las 21.30 horas cuando Roberto, vecino que dialogó con La Opinión Zona Norte, caminaba cerca del supermercado Carrefour y fue interceptado por dos personas en moto que le pedían “plata y el celular”.

"Uno de ellos me empujó y me tiró, ahí me dieron patadas y como había gente, no siguieron. Pero me sacaron la plata del bolsillo y se fueron”, relató Roberto. También agregó que “por suerte” no había llevado su celular, ya que estas caminatas que hace son habituales y nunca lleva su smartphone con él. “Sólo se llevaron la plata y me dejaron con angustia”, enfatizó.

En las mismas publicaciones que alertan a los vecinos, otros usuarios comentaron haber sufrido robos supuestamente de los mismos muchachos. “Van en una moto oscura, uno lleva una mochila roja y ambos tienen puestos los cascos”, dicen.