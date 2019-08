Los investigadores de las muertes de una mujer y de su nieto de 14 años durante un incendio en la casa que ambos habitaban en el partido bonaerense de Pilar, no descartan que el fuego se haya generado de manera accidental, pese a que un hombre, ex pareja de dueña de la vivienda, está detenido acusado de femicidio y homicidio.



"La causa está en plena etapa de investigación y es importante destacar que aún esperamos el resultado final de las pericias de bomberos. No descartamos un accidente. Hasta el momento sólo hay prueba indiciaria contra el sospechoso. Si se lo detuvo el jueves fue porque se evaluó que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la causa", dijo una fuente judicial.



El informante explicó que si bien los bomberos que trabajaron el jueves en la casa de la calle Garibaldi, entre Magallanes y Hernandarias, del barrio Peruzzotti de Pilar, le dijeron al fiscal de la causa, Raúl Casal, que el fuego se había generado en un sector del frente, donde había material inflamable, por ahora no hay pruebas de que haya sido ocasionado de manera intencional.

"Sabemos que alrededor de las 22 del miércoles hubo un corte de luz en todo el barrio, por lo que se descartó que un cortocircuito haya iniciado el incendio a la 1.30 de la madrugada, ya que esa hora aún no había luz. Se está investigando si no dejaron alguna vela encendida que haya iniciado el fuego", agregó la fuente consultada.



Casal convocó a peritos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Artgentina (PFA), quienes trabajaron sobre la vivienda para analizar dónde y cómo se inició el fuego, incluso con un perro adiestrado para detectar por olfato la presencia de hidrocarburos.



"Esa será la pericia definitiva que nos diga si el incendio fue accidental o causado de manera intencional", comentó uno de los investigadores.



La dueña de la casa, Emiliana Benítez, murió el último lunes luego de permanecer internada cuatro días con quemaduras en el 38 por ciento del cuerpo por el incendio en el que el mismo día del hecho falleció su nieto de 14 años, Carlos Medina.



Antes de ser internada y quedar en coma, la mujer herida llegó a contarle a la persona que la rescató que creía que le habían prendido fuego la casa, por lo que desde un inicio los investigadores sospecharon que se había tratado de un incendio intencional.



"Ese testimonio está en duda. Pudo ser un conjetura de la víctima. Pudimos determinar que la mujer dormía en una habitación ubicada en el sector opuesto a donde estaba la ventana donde se inició el fuego", aseguró un vocero judicial.



El día del hecho, el fiscal Casal supo por testimonios de vecinos y allegados a las víctimas que Benítez había formulado una serie de denuncias por violencia de género contra una ex pareja y que había logrado que un Juzgado de Familia le dictara a ese hombre una restricción de acercamiento.



Incluso, hay testimonios en la causa que indican que este hombre, identificado por fuentes policiales como Alcides Ramón Ardían, solía amenazar a la mujer y le decía que un día la iba a prender fuego.



Con estos elementos y por el hecho de que el acusado es de nacionalidad paraguaya, tiene poco arraigo y podría fugarse, el fiscal Casal dispuso la inmediata aprehensión de Ardían.



Al ser indagado, Ardían, quien trabaja en la construcción, se declaró inocente y presentó una coartada que el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Pilar está chequeando.



Fuentes judiciales indicaron que Ardían podría ser liberado si su coartada se confirma o si la pericia de los bomberos de la PFA descarta el incendio intencional.