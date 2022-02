La tragedia golpeó duramente a una humilde familia de la localidad bonaerense de Hurlingham, lugar donde se produjo un voraz incendio que dejó un saldo de tres hermanitos muertos y heridos de consideración. En tanto, si bien los peritajes se siguen llevando adelante, se cree que el fuego se habría producido por una falla eléctrica.

Fuentes policiales indicaron que el trágico siniestro tuvo lugar en el mediodía del martes, en tanto, la dueña de la casa, que estaba a cargo de los chicos, dijo que dormía con ellos y que fue uno de ellos el que alertó que la propiedad estaba en llamas, además, la madre no estaba en la propiedad, ya que había salido a trabajar.

.

Lo cierto, es que los bomberos retiraron a la mujer y a cinco menores de la casa en llamas, entre ellos a la hija de la mujer que estaba a cargo y a los cuatro hermanos menores de edad. Murieron tres de ellos, dos mellizos que tenían un año y su hermano de cuatro, quienes perecieron en el camino al hospital local. Cabe destacar, que sobrevivió una de sus hermanas, de dos años.

Por otra parte, los bomberos peritos se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar cuál fue la causa del incendio en la casa de Hurlingham (ubicada en el cruce de las calles Santa Ana y Delleva) por el que murieron tres hermanos, aunque se habría tratado de una falla eléctrica.

En tanto, la mujer que estaba a cargo de los chicos en la casa en Hurlingham que se prendió fuego era la dueña de la vivienda, que se la alquilaba a la madre de los cuatro menores.

Tragedia en Hurlingham: la palabra del tío de los nenes

Marcelo, tío de las criaturas fallecidas, le dijo a los medios presentes, que "es triste esta tragedia, nos enteramos de la noticia al mediodía, la madre trabaja y yo también, y nos enteramos en el trabajo de esto. Es una pérdida muy grande por mis sobrinos ya no están, es muy fuerte y lamentable, es una familia destrozado. La madre que salía a laburar para darle de comer a sus hijos, no tengo palabras, la familia está destrozada y necesita saber la respuesta de los peritos que todavía no lo entregaron".

El hombre agregó que "no sabemos nada hasta que los peritos no determinen nada, lo único que sabemos es que fue un aire acondicionado que estab enchufado, los nenes estaban a cargo de una niñera y estaban durmiendo la siesta, se prendió el aire y pasó esto".

Consultado sobre lo que pasó, Marcelo relató que "los vecinos gritaban porque escuchaban los gritos de los nenes y llegó la policía, no se podía entrar cuando sacaron a los nenes, tres de ellos estaban sin vida al hospital y hay una nena de dos años luchando por su vida en el hospital Posadas. Queremos que nos entreguen los cuerpitos para poder despedirnos como ellos se mercen, es una noticia devastadora y no tengo palabras. Ayer entré para ver si encontraba los documentos para hacer trámites, no se pudo recatar nada y no sabemos cómo seguir con este caso".

Por otra parte, Juan, novio de la hija de la mujer que estaba a cargo de los chicos en la casa que se incendió, explicó que la madre de los menores “está sola, sale todos los días a trabajar y le había pedido a la mujer si podía a cuidar a sus hijos, a lo que accedió”.

Conmoción en el barrio por la muerte de los 3 menores.

El joven dijo que el fuego habría empezado en la cocina y que le escuchó decir a los peritos que el inicio del incendio habría sido “por un chispazo en el microondas”. Además, explicó que parte de la casa era de madera y que por eso el fuego se propagó rápidamente en la vivienda.

Uno de los vecinos de la casa que se incendió en Hurlingham, en la que murieron tres hermanos, que escucharon gritos y llamaron a la policía: “Fueron los primeros en llegar, cuando bajaron del patrullero avisaron inmediatamente a los bomberos”.

Se investigan las causales del siniestro.

El vecino de la casa que se prendió fuego en Hurlingham explicó que “al rato llegó Defensa Civil con la primer dotación de bomberos, que entraron a la casa y rescataron a las personas que estaban allí” y que “a cuatro de ellos los trasladaron al Hospital de Hurlingham pero tres llegaron sin vida”.