Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

El juez de Garantías de Concordia, Edgardo Degano, resolvió otorgar prisión domiciliaria a los dos acusados de asesinar en esa ciudad de Entre Ríos a Mariela Costen , cuando la mujer regresaba de festejar el Día del Amigo. De esta forma, el juez hizo lugar al planteo de la defensa de uno de los dos imputados, que seguirá a la espera de juicio desde su casa y con tobilleras electrónicas.

“Esto es injusto, cuando nos enteramos fue como un balde de agua fría. El abogado nos explica que los liberan por una cuestión técnica, por no mandar un telegrama, es increíble ” , describió Yamila Costen , hermana de la victima a crónica.com.ar .

.

La mujer fue asaltada y asesinada frente a una amiga, cuando regresaban a su casa en la madrugada del 19 de julio del año pasado. Por el sangriento hecho tanto Jacobo Almada como Félix Batalla fueron identificados por el testigo, y fueron formalmente acusados.

Hasta este lunes, los imputados permanecían en prisión preventiva alojados en la Unidad Penal Nº3 de Concordia, tal como había sido prorrogado en agosto último por el juez de Garantías Dario Mautone, pero ahora su par los benefició con el arresto domiciliario, a contramano del deseo de los familiares de Costen.

Al respecto, Yamila aseguró: “Le pedimos al Juez que recapacite, la corrupción que hay tremenda y parece que nos están tomando el pelo. El fiscal también fue sorprendido por la decisión del magistrado, ya no sabemos dónde recurrir”.

En su resolución a la que tuvo acceso este portal, Degano aseguró: “Dispónese controles diarios por parte de Personal de la Jefatura de Policía de esta ciudad, como así también controles semanales por intermedio del Juzgado de Garantías interviniente y del Personal que la Directora de la Oficina de Gestión de Audiencias designe”.

La decisión del Juez estaría basada en una cuestión burocrática, eso enfurece a la familia de la victima. Ocurre que Almada había pedido el mes pasado realizar una pericia a los servidores de la red social Facebook, una medida que debe solicitarse a través del envío de carta documento dirigida a las oficinas locales de la aplicación.

.

Pero el mismo imputado dijo no tener los $600 que saldría la carta documento, por lo que la consulta no pudo llevarse a cabo, y al ver una dilación en el proceso su defensor aprovechó para reclamar el cambio de lugar del cumplimiento de la preventiva. “Es ilógico, entre la justicia y los acusados no se con quién quedarme, ¿esperan que paguemos nosotros algo que pidieron ellos?”, aseguró la Costen angustiada.