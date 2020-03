El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, pidió este lunes un minuto de silencio por el crimen de Fernando Báez Sosa, al inaugurar las sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante, y en su mensaje aseguró que se sumaba "al pedido de justicia y no violencia" de la ciudadanía.



"Antes que nada, voy a pedir un minuto de silencio por el asesinato del joven Fernando Báez Sosa y me sumo al pedido de justicia y no violencia", aseguró Barrera frente a los integrantes del cuerpo legislativo de la ciudad balnearia, en referencia al homicidio del joven que en esta jornada hubiera cumplido 19 años, ocurrido frente al boliche Le Brique el pasado 18 de enero.

El jefe comunal señaló además: "Como intendente y vecino, me comprometo a seguir trabajando por la concientización contra la violencia en nuestra sociedad".Barrera había estado presente en la misa que se realizó frente al local bailable al cumplirse un mes del crimen, pero en ese momento prefirió no realizar ninguna declaración sobre el hecho por el que están imputados diez rugbiers, ocho de los cuales se encuentran detenidos en la Unidad Penitenciaria de Dolores.