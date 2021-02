"No había nadie en la calle, eran ellos y yo", dice a cronica.com.ar Carolina Villalba, una periodista de 28 años, que denunció en la comisaría cuarta de La Plata un intento de secuestro, dado que dos hombres la persiguieron en un vehículo y acosaron por varias cuadras. “Hoy me pasó a mi y la pude contar", agrega.

Carolina fue víctima del pánico como nunca antes le había ocurrido. Más allá de que asegura de que el miedo acompaña siempre que a una le toca atravesar sola las calles, esta vez temió por su vida. El hecho ocurrió el martes 16 de febrero, alrededor de las diez de la mañana, cuando regresaba a su casa de realizarse un hisopado, por calle 25 y 43. "Como era feriado, no había nadie en la calle", cuenta en diálogo con este medio.

Relata que iba distraída, contestando mensajes con el celular, cuando un auto y los sujetos que estaban en su interior, alertaron su atención. "Había un auto Chevrolet Classic gris estacionado a mitad de cuadra de la Avenida 25. Ellos estaban de la mano de enfrente de donde yo venía caminando, en dirección contraria", dice.

.

.

.

El sentido de alerta se acrecentó cuando uno de los hombres, se bajó del vehículo. El mismo era morocho, de contextura física grande, de entre unos 40 y 50 años. "Corpulento, pelado y estaba descalzo", según recuerda.

.

"Se baja y comienza a caminar descalzo por la avenida, cruzando la calle, viniendo hacia mí, hacia donde yo estaba. Eso me pareció raro. Me quedé parada y lo miré", relata Carolina a este medio. "Me mira, le pregunta al otro tipo que estaba al lado ´¿Es ella?´, y el otro responde: ´Si, es ella´", agrega la joven en un estado de angustia que perdura hasta el día de hoy, por el solo hecho de recordar el momento de pánico que le tocó vivir.

.

Acto seguido, el hombre cruzó la calle corriendo, por lo que la joven hizo lo mismo, en dirección a una plaza que está a una cuadra . "Yo corrí y el cruzó la calle y se quedó parado en la vereda, porque justo salió un chico de un kiosco que estaba en la otra cuadra", agrega.

.

Tras correr una cuadra sin parar, Carolina llamó al 911, quienes le tomaron los datos, y unos minutos después la volvieron a llamar para ver si necesitaba asistencia. "Venía hablando con la operadora y aparecen de nuevo por la 44, se ve que habían dado toda la vuelta", relata. Apenas los ve el instinto de supervivencia le hizo pegar un grito ensordecedor. Aunque la avenida es transitada, "nadie acudió a mis gritos", subraya.





.

"Mientras tanto, los dos hombres comienzan a acercarse a mi, como para querer calmarme, estaban muy alcoholizados, y seguían acosándome: ´Me decían no te vamos a hacer nada bonita´,´Vení hermosa´", cuenta.

Afortunadamente, en ese instante llegó la policía motorizada, que interceptó a los presuntos acosadores. "Ahí mismo salgo corriendo. Tenía miedo. No quería quedarme ahí, quería irme a mi casa, era lo único que quería hacer", remarca. De ahí en más, no supo que pasó con los dos sujetos que la persiguieron, aunque estima que lo más probable es que la respuesta sea "nada".

No obstante, este miércoles realizó la denuncia en la comisaría cuarta de La Plata. "No creo que prospere, pero por lo menos tienen los datos del auto", afirma. Sin embargo, el miedo continua latente, tal es así que las últimas salidas tuvo que hacerlas acompañada. "Incluso tengo ganas de comprarme un gas pimienta porque esto no da para más", remarca. Aunque la Asistencia a la Víctima del municipio se puso en contacto con ella para ofrecerle un botón antipánico que se instala en el celular, reconoce que esa es la excpeción a la mayoría de los casos, donde el final es otro. "Si yo no tenía un contacto esto no me lo daban", asegura.