Desde 1931, año en que se jugó el primer clásico entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes de La Plata, la superstición sobrevuela estos encuentros. Desde animales enterrados detrás de los arcos, cenizas de familiares fallecidos en las plateas y rituales en el vestuario de visitantes, lo cierto es que todo parece valido cuando se disputa esta histórica batalla.

Solo como dato, la última vez que Gimnasia le ganó a Estudiantes fue el 3 de febrero de 2010, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura de ese año. El partido se disputó en el Estadio del Bosque y el dueño de casa se impuso por 3-1. Desde ese momento, pasaron 12 años y 19 partidos. Tal vez por eso, por el hambre de ganar, ocurrió lo que vamos a comentar a continuación.

Justo antes del último encuentro entre los “pincharratas” y los “triperos”. Un conocido simpatizante de Gimnasia, Edgardo “Toto” Medina, ingresó al estadio de su rival historico, el Jorge Luis Hirschi, para dejar un “trabajito”. Un dije con la imagen del Papa Francisco, que según el hombre relata en el video, la habría traído desde el Vaticano bendecida por el Sumo Pontifice.

Toda la secuencia fue registrada por otra persona que graba sin emitir palabra. Mirando a cámara y canchereando, el hombre dice: "Miren lo que traje para bendecir a mi Lobo querido. Desde el Vaticano, para toda la gente del Lobo, bendecido por Papa para nosotros el domingo". Tira la medalla para atrás y vuelve a dejar otra frase: "Vamos Lobo todavía, nos fuimos". Según contó el mismo, utilizó la oportunidad luego de ir a almorzar a “UNO”, como se lo conoce a la sede de Estudiantes.

Horas antes del encuentro, simpatizante del equipo “mufado”, salieron a buscar desesperadamente el pequeño objeto en la inmensidad de la cancha. Algunos dicen que hasta utilizaron un detector de metales. Finalmente, la medalla apareció y la exhibieron en las redes para tratar terminar con los posibles efectos negativos que pudiera ejercer. No sin antes grabar otro video, advirtiéndole a Medina que desde ese momento se tenía que cuidar.

Por la grabación y la rápida viralización de la misma, tomo intervención la Comisaria Novena de La Plata. Inmediatamente se iniciaron las actuaciones y el Fiscal Marcelo Romero rotuló la caratula del expediente como "Incitación a la violencia (Ley 24.192).

Pocas horas después se produce el encuentro deportivo. El clásico, disputado en la primera fecha de la Liga Profesional fue parejo y terminó igualado 1-1. En el final se registraron algunos incidentes en la cancha, pero los efectos negativos de la maldición de Medina parecieron estar ausentes.

GUERRA MUFA

La mojada de oreja de Medina a los hinchas de Estudiantes nos iba a dar otro episodio más. Porque en la madrugada del lunes, atacantes balearon la casa de la madre del fanatico. Este hombre, que además es candidato a Presidente “Tripero”, acusó directamente a la barrabrava de Estudiantes por el violento episodio: "Yo entre a la cancha de ellos pero entre por el restaurant, hice todo bien y no fue para tanto como para que vayan a balear la casa de mi vieja", contó.

"Es folklore, pero se lo tomaron a pecho. No me molesta si vienen a mi casa y se la agarran conmigo, pero no con la casa de mi vieja porque hay criaturas. Mira si por una pavada matan a una persona. Yo no hice nada malo y el folklore se fue al carajo", dijo Medina.

Unos de los impactos de bala en la camioneta del sujeto que intentó "embrujar" la cancha de Estudiantes.

El dije que fue ingresado como "gualicho".

Así trabajó la policía en la zona.