Un hombre se suicidó en una represa de Campo Gallo, Alberdi, provincia Santiago del Estero, tras intentar dos veces matar a su ex pareja. El cadáver de Anastacio del Jesús Ponce (77), fue hallado en la avenida San Martín y ruta 92, luego de que la mujer fuera a la Policía a contar los calvarios que la hacía sufrir.

De acuerdo con la investigación de la Seccional Nº 18, seis meses atrás, Ponce agredió físicamente a su ex pareja Mabel Graciela Cazazola (39), con quien compartía una hija, domiciliada en el Bº Sur.

Frente a la violencia que sufrió Cazazola, ella lo denunció ante los fiscales de Género. Por este motivo detuvieron al hombre, pero sin embargo, al poco tiempo quedó excarcelado y siguió hostigándola.

Este último viernes, la mujer fue desesperada a la Policía, y alertó: “Por favor, ayúdenme. Ponce vino a casa, me hizo dos tiros y me dijo: 'Así te quería agarrar hdp'". Pero esta no fue una advertencia, ya que abrió fuego dos veces y de milagro no la asesinó. Además, la mujer indicó que Ponce se presentó en la casa armado con un revólver, y exigió ver a su hija.

Frente a esta situación, de inmediato los Policías partieron al Bº Sur, pero no encontraron al hombre. Uno de los funcionarios policiales, mientras estaban realizando la búsqueda, escuchó que hubo un tiro a poca distancia y se lo comentó a los demás.

Antes de las once de la mañana, el cuerpo de Ponce fue hallado con un disparo de escopeta en la garganta, junto a una represa. Rápidamente, los efectivos impusieron un perímetro en la escena y los especialistas efectuaron las pericias correspondientes.

Por orden del fiscal Rubén Alfonzo, los forenses realizarán la autopsia en la ciudad de La Banda.