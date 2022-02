Una verdadera pesadilla vivió un joven en Tucumán que publicó su auto en venta en Facebook y fue engañado por dos delicuentes que simularon ser compradores para secuestrarlo y robarle."Perdí las ganas de salir adelante", confesó la víctima.

El violento robo ocurrió cerca de las 19.30 del martes en avenida Independencia al 2800, donde Facundo Gómez Ovejero coordinó encontrarse con un interesado por su Volkswagen Bora, al que había publicado a la venta.

Al lugar llegaron dos sujetos que subieron al auto con intención de probarlo y el vendedor los acompañó, pero en el trayecto le apuntaron con una pistola y le exigieron que les entregue el vehículo.

“Lo había comprado con mucho esfuerzo. Perdí las ganas de salir adelante”, lamentó el chico al diario La Gaceta.

Y continuó: “Esta gente me había insistido para verlo a las 8 de la noche del día anterior, pero no me parecía adecuado. Me escribieron desde una cuenta de Facebook que tenía de nombre Sebastián Pérez”.

Además, contó que habitualmente utiliza las redes para vender y comprar pero nunca le había sucedido algo así. “No vi en qué vinieron porque ya me estaban esperando cuando llegué. Los dos estaban bien vestidos”, contó.

El Volkswagen Bora robado a Gómez Ovejero.

El joven dijo que el arma con la que lo apuntaron "era una ametralladora" y lo "amenazaron todo el tiempo". "En ningún momento me resistí. Me pidieron el celular pero les rogué que me lo devolvieran porque trabajo con eso, les dije que no me importaba el auto pero que necesitaba el teléfono”, detalló Gómez Ovejero.

“Me lo devolvieron y me hicieron bajar apuntándome con el arma. Yo pensé que me moría ahí”, expresó.

El joven fue abandonado en avenida Jujuy al 2200, desde donde tomó un taxi para regresar a su hogar y luego realizó la denuncia en la Comisaría 8°.

En sus redes volvió a publicar fotos del auto pero para ofrecer una recompensa de $100.000 para recuperarlo.