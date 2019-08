Cuatro ciudadanos paraguayos fueron interceptados cuando intentaban ingresar al país por un paso no habilitado en la provincia de Corrientes, en el marco del Operativo Fronteras que se realiza hoy con motivo de las PASO.



“Se interceptó una embarcación que pretendía ingresar a Argentina por un paso no habilitado en la que viajaban cuatro ciudadanos de nacionalidad paraguaya”, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.



El hecho se registró en en la Isla Apipé Grande, en la provincia de Corrientes, donde “personal de Prefectura detectó el intento de ingreso al país por un puerto natural no habilitado de una embarcación con cuatro personas a bordo, por lo que se procedió a su identificación”, precisó en un comunicado.



Los tripulantes, con domicilio en la Isla Yacyretá de la república del Paraguay, “no contaban con la constancia de salida legal del país”.



En ese marco, por infracción a la ley Nacional de Migraciones, “se dispuso la expulsión de las personas involucradas” y “se labraron las actuaciones correspondientes y se incautaron las embarcaciones de forma preventiva por no acreditar propiedad sobre las mismas”, concluyó el parte de Seguridad.