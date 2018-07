Hospital de la Madre y del Niño. En este nosocomio permanece en grave estado la menor.

Según el informe médico brindado por el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), Martin Ávila, la nena de 2 años se encuentra en "estado crítico" luego de ingresar a la institución con signos de maltrato y abuso infantil.



Actualmente, "la bebé está internada con respirador artificial y su estado crítico se debe a un cuadro de sepsis (una infección de la sangre)", aclaró el directivo médico.



Por su parte, la Dra. Garello informó que el martes "se realizó una tomografía de control donde se verificó que no hay hemorragias activas nuevas, pero su cuadro sigue siendo severo", sostuvo.



"La niña sigue con asistencia mecánica respiratoria, en coma inducido, estable hemodinámicamente, y mantiene signos vitales normales", explicó.



En tanto, la Justicia investiga maltrato y abuso infantil sobre la menor. El juez en turno, Mario Eduardo Martínez, trabaja en total hermetismo y no quiso brindar ningún detalle a la prensa.



La nena había ingresado al mediodía del viernes 13 al hospital de la Madre y del Niño con trauma shock y graves convulsiones, razón por la cual la médica de guardia, en ese momento Andrea Vásquez, derivó la niña a la UTIP, según señala el sitio elindependiente.com.ar.



Sin embargo, dos días después, al cambiarle unas sondas se pudo observar la situación de abuso, por lo cual se activó el Protocolo Interinstitucional para la Atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de maltrato, abuso sexual infantil y otros delitos de la provincia de La Rioja.



En ese sentido, desde la Oficina de Salud y Acceso a la Justicia, Ezequiel Ascoeta, informó que "en ocasión de su tratamiento en la terapia se detectan rasgos de posibles abusos en la zona genital de la menor. De esta manera, se informó a los padres de la sospecha, y se les indicó realizar la denuncia correspondiente".



Hermetismo



Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia decidieron no brindar más declaraciones a la prensa sobre la situación de la beba que ingresó al Materno Infantil con signos de abuso.



"El caso pasó a la justicia y nosotros no daremos ningún otro detalle", dijo la titular del área, Gisela Cejas Mariño, al portal Nueva Rioja. Sin embargo, más tarde la funcionaria dio entrevistas a distintos medios.



"La nena ingresó en la dirección el año pasado por un presunto maltrato, desde la dirección hemos realizado las entrevistas a los progenitores y se determinó una medida provisional, la nena quedó al cuidado del papá, con la responsabilidad de la abuela", expresó.



Asimismo, Cejas Mariño destacó que luego de una revisión mÚdica, pudieron determinar que la menor no tenía signos de violencia. De igual manera se le concedió la tutela provisoria al padre.



"Desde entonces se compromete al papá que se presente con antecedentes penales y exámenes toxicológicos, pero no lo hizo", manifestó la Directora.