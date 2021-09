Investigaban si tiene conexiones con el terrorismo el youtuber de los fierros que fue detenido por el grupo GEOF en Colegiales con un arsenal de un valor que supera sus ingresos. El fiscal de la causa, Mauro Tereszko, señaló que la casa del sospechoso "era un verdadero búnker", por lo que hay que determinar "si hay alguien que se aprovechó del grado de inimputabilidad aparente de esta persona para realizar este tipo de cosas".

El detenido, de 47 años, es ingeniero, trabajaba en Atucha y ahora está jubilado por incapacidad mental. No tiene antecedentes penales, no registra ninguna entrada en la policía y no tiene ningún impedimento, un legajo intachable. "En 2017 fue cesanteado, y se jubiló por incapacidad mental. Se comunicó al registro de armas y a través de 2019 comienzan a tratar de determinar donde estaba porque tenía estas armas y su habilidad mental es muy deficiente. Hasta que salieron a la luz a mediados de julio estos videos y fue cuando la alarma naranja pasó a ser roja. La búsqueda fue exhaustiva, logramos determinar hace cinco días que estaba en esta propiedad", explicó el funcionario judicial.

El fiscal declaró que tomaron conocimiento de los videos a mediados de julio: "Partimos a través de una intimidación pública y amenazas calificadas y realizamos una rápida investigación, y a través de una pericia del cuerpo de investigaciones inicial nos dimos cuenta de que las armas eran verdaderas y no era un juego".

Y continuó: "El tiempo corría, porque teníamos que primero encontrar a este ingeniero, que no sabíamos dónde estaba. De hecho, lo estaba buscando el Registro Nacional de Armas, porque había tomado conocimiento del estado mental de esta persona y le había revocado los permisos que tenía de tenencia y portación de armas. No sabíamos qué es lo que podía cometer. Todas las líneas de investigación se abren a partir de hoy. Estábamos abocados a encontrarlo y desbaratarlo, pero no sabemos si hay más".

El fiscal destacó que "el valor de las armas superaría sus ingresos, por lo que hay determinar su fuente de financiamiento". El sospechoso se hizo popular por mostrar en redes sociales ametralladoras y escopetas. Las autoridades pidieron mantener su identidad en resguardo. En la investigación y posterior denuncia que terminó con el arresto también intervino la Embajada de los Estados Unidos.

En el interior de la vivienda, donde el arrestado vivía solo, tenía un arsenal de pistolas, ametralladoras, escopetas, incluidas también armas blancas que él mismo describía como "su cripta". No obstante, también llamó la atención el sistema de seguridad que rodeaba su casa: desde alarmas, cámaras de seguridad y antenas hasta alambres con filos. Además, encontraron químicos para la realización de bombas.