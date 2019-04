Por Fernando Vázquez

fvazquez@cronica.com.ar



Funcionarios de los tribunales de Lomas de Zamora investigan si un ex efectivo de la Policía de la Ciudad y una mujer que se desempeñó en la Unidad de Policía de Prevención Local (U.P.P.L.) de Almirante Brown son integrantes de una peligrosa banda dedicada a consumar entraderas en el sur del Gran Buenos Aires.



Uno de los miembros de la gavilla -un civil- fue detenido recientemente en la localidad bonaerense de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. Al respecto, los voceros de la Justicia revelaron que el individuo apresado, llamado Ricardo Adrián, de 42 años, fue localizado, a comienzo de este mes, como saldo de un operativo que servidores públicos de la comisaría de Banfield (2ª de Lomas de Zamora) realizaron en una finca situada en el cruce de 1 y 13, en el denominado Barrio Victoria, en Monte Grande.



De acuerdo a lo manifestado por los informantes, en el citado expediente también aparecen mencionados un ex oficial de la Policía de la Ciudad y una mujer que desarrolló tareas en la Unidad de Policía de Prevención Local (U.P.P.L.) de Almirante Brown (mantendremos en reserva las identidades de los sospechosos para de esta forma no entorpecer las diligencias investigativas), aunque se cree que habría más uniformados -posiblemente en actividad- involucrados en las ilícitas maniobras.



Trascendió que los efectivos de la seccional a su vez llevaron adelante otros cuatro procedimientos en domicilios ubicados en Pío White al 2300, entre avenida España y Falucho, y en Leonardo Rosales al 3300, (ambos de Rafael Calzada); en el cruce de las avenidas España y República Argentina, en Claypole; y en Florencio Sánchez al 5400, en Burzaco, oportunidad en la que incautaron uniformes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, 5.000 pesos, diversas municiones y un equipo de comunicación utilizado por los asaltantes.



Pistola con inscripción



Versiones sostienen que el arma de fuego que fue secuestrada por los pesquisas en una de las viviendas allanadas tenía la inscripción Policía de la Provincia de Buenos Aires.



Las investigaciones comenzaron a raíz de un asalto que se registró el 8 de febrero pasado cuando varios asaltantes, que vestían uniformes policiales, ingresaron armados y por la fuerza a una casa situada en el Barrio San José, en la localidad bonaerense de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora, oportunidad en la que, tras fingir que tenían que concretar un allanamiento en dicha vivienda, redujeron a los moradores del lugar y se apoderaron tanto de dinero como de electrodomésticos, para luego darse rápidamente a la fuga. Como consecuencia de lo ocurrido, los damnificados radicaron la denuncia en la seccional de San José (6ª de Lomas de Zamora), lo que dio inicio a las tareas investigativas.



Intervino en la causa, que fue caratulada "Robo agravado", la Unidad Funcional N° 11 del departamento judicial de Lomas de Zamora.