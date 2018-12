Familiares de la docente hallada muerta en una casa en Laguna de Lobos al igual que su marido denunciaron este lunes que la mujer sufría violencia de género por parte de su pareja, y la Justicia investiga si se mataron mutuamente durante una discusión.



Se trata de la docente Silvia Gemignani, quien desde el 2016 era jefa distrital de Educación y había sido durante 10 años inspectora de Educación Secundaria, y su pareja Edgardo Raúl Rodríguez, quienes fueron hallados muertos el sábado en una casa de la calle 3 número 363 de Laguna de Lobos.



Los cadáveres fueron encontrados por la hija de Gemignani, Noelia Mariel Gurzi, quien concurrió a la casa de su madre porque hacía varios días que no lograba contactarla.



En un principio, Gurzi tocó timbre y como nadie respondió, entró con sus llaves, y detectó que había un gran desorden, manchas de sangre dispersas por el suelo y sobre los muebles.



"La joven avanzó en el interior de la vivienda y constató que su madre se encontraba muerta en el piso de una galería interna", reveló un investigador, quien señaló que ante esa situación, alertó a la policía.



Luego, descubrió que Rodríguez también estaba muerto en otra de las habitaciones de la casa.



Los policías que llegaron determinaron que las puertas y las ventanas no habían sido violentadas y que tampoco había faltantes de objetos, por lo que se descartó el móvil de robo.



Los investigadores hallaron en la cocina una masa con manchas hemáticas y cabellos, por lo que los investigadores creen que puede ser uno de los elementos utilizados para lesionar y provocar las muertes.

Además, en el interior vivienda los pesquisas observaron desorden compatible con una pelea, vidrios y espejos rotos y dispersos por el piso.



Las fuentes afirmaron que si bien aún no se realizaron las autopsias, se estima que la docente y su pareja

"se mataron mutuamente durante una pelea ya que las lesiones recíprocas determinaron los decesos de ambos".



Si bien no se descarta la hipótesis de que Rodríguez se haya suicidado, los pesquisas creen que "las heridas mortales fueron durante la pelea".



Los hijos de Gemignani denunciaron que su madre sufría agresiones por parte de su pareja, pero los investigadores no encontraron hasta el momento denuncias formales de la inspectora asesinada por violencia de género.



En el informe médico preliminar efectuado sobre los cadáveres desde el Cuerpo Médico La Plata se constató que "el deceso de Rodriguez se habría producido a raíz de lesiones contuso cortantes de distinto tamaño y profundidad en región anterior y laterales de cuello y lesión contuso cortante en cara anterior de tercio distal de antebrazo izquierdo".



Respecto a Gemignani, se dictaminó que padecía "una lesión en el pabellón auricular izquierdo, lesiones contuso cortante de bordes irregulares y definidos en región posterior de cráneo con fractura de hueso, a la palpación lesión contuso cortante en región frontal y fractura de huesos nasales".



"Se presume que las lesiones de las víctimas se habrían provocado mutuamente, quedando a resultancia de operación de autopsia y pericias posteriores, no surgiendo hasta el momento indicio de participación de terceros, no descartándose, no obstante ello, ninguna hipótesis en la investigación", indica el informe.