Delincuentes atacaron al abogado de Juan Ramos Padilla y le robaron el material de la causa de las escuchas a ex funcionarios detenidos en el Penal de Ezeiza. La justicia de San Isidro investiga intensamente el suceso.

Andrés Albor, que representa al juez de Cámara y padre de Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado de Dolores, en el marco de la causa mencionada, fue atacado el último jueves al mediodía cuando estaba a bordo de su vehículo a la altura de Jockey Club.

El magistrado relató: "Estaba detenido en un semáforo, me rompieron la ventana de la camioneta, me sustrajeron el morran en el que estaba mi computadora personal y un pen drive con la información del caso y escaparon".

"Me saqué el cinturón de seguridad y empecé a correrlos. Otro conductor me ayudó y los persiguió a bordo de su auto pero, lamentablemente, los agresores logaron escaparse", continuó. La secuencia completa quedó grabada en cámaras de seguridad de la zona.

Agregó: "No quiero relacionar el robo con la causa pero me llamó mucho la atención el procedimiento de los ladrones. Había autos de alta gama al lado mío y me asaltaron a mi que tengo una camioneta de 1998. Venía del centro porteño y tenía material de la causa". De inmediato, realizó la denuncia en la Comisaría N° 7 de Lomas de San Isidro.

Le rompieron la ventanilla del auto, le robaron y escaparon.

Los delincuentes permanecen prófugos.

El caso que lleva a cabo Alboir es el conocido como "Operativo Puff" o "las escuchas ilegales", tiene como eje una serie de escuchas en el Penal de Ezeiza, ordenadas en un caso que involucra al narcotraficante Mario Segovia.