La pancarta que hizo la familia.

La denuncia realizada por la familia.

La tía de las nenas

Se trata dede 26 años, un amigo de una familia de la localidad bonaerense de San Francisco Solano, Quilmes, a quien le dieron asilo para pasar la noche y por la madrugada abusó a dos criaturas de 6 y 8 años que fueron a pedir auxilio a su madre, momento en el cual logró escapar.Los médicos le realizaron estudios a una de las menores y se comprobó que tenían lesiones en la zona vaginal. "Intentó penetrarla con los dedos. Es el día de hoy que dice que le duele la cola. No pueden dormir, se despiertan llorando porque están traumadas. Me dicen: 'Tengo miedo que venga'", dijo la tíaAcerca de la relación de Gómez con el padre de las nenas aclaró que "eran amigos". "Tiene dificultades para caminar y por miedo a que le pasara algo en la calle le decían que se quedara como pasó esa noche. Le dijeron: 'Quedate porque es tarde', y ahí aprovechó", detalló.Y siguió relatando el horror: "Se levantaron a la madrugada, una de ellas estaba llorando y decía: 'El topo me tocó la cola', y ahí aprovecho para escaparse .En ese momento, la más grande dijo que este degenerado ya lo había hecho antes con ella"."Me dice tía no me dejes sola porque tengo miedo" dijo, y agregó sobre la policía: "No hicieron el rastrillaje, no vemos patrulleros ni nada de lo que dijeron que iban a hacer pese a que hicimos la denuncia".Además, informó que la madre de las nenas está en estado de shock y el padre de Gustavo les dijo que "agarró un par de cosas y se fue" pero no sabía su paradero.La denuncia data del 24 del octubre pero aún no le hicieron la cámara gesell a las menores y ni ordenaron los allanamientos pertinentes desde la comisaría 4ta de San Francisco Solano y la fiscalía.