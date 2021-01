El titular de la comisaría primera de La Plata, Julio Del Dago, declaró este miércoles ante la justicia que Carolina Píparo no dijo que atropellaron a dos motociclistas a quienes perseguían en auto junto a su esposo tras denunciar haber sufrido un robo, el 1 de enero último en La Plata, informó uno de los abogados de los jóvenes embestidos, Rodolfo Baqué.



El letrado, quien representa al menor de los atropellados, contó esta tarde a la prensa que él estuvo presente durante la declaración testimonial del jefe policial ante la fiscal penal interviniente, Maria Eugenia Di Lorenzo.



"Le preguntamos al comisario si Píparo, por estar a cargo del área de Asistencia a las Víctimas (del municipio) le había preguntado cómo estaban las víctimas (atropelladas), si había llamado al SAME, o si comentó que había personas heridas, y dijo que no, que Píparo no le dijo nada de eso", detalló el abogado en la puerta de la fiscalía.

.

Baqué relató que el comisario explicó quEn la escena también estaban varios motociclistas, amigos de los jóvenes atropellados, que habían seguido a Píparo y su esposo, para impedir su fuga.precisó Baqué.Mientras que, abogado de otro joven atropellado por Buzali,(23), contó que el jefe policial declaró que

.

, detalló.Consultado si el comisario declaró haber percibido olor alcohol en Píparo o su esposo, De Vargas precisó queEn tanto,, colega de De Vargas en esta causa, sostuvo que con esta declaraciónr", añadió.Por su parte, Píparo arribó 17.15 a la sede de la fiscalía, acompañado de su abogado, para declarar como testigo ante Di Lorenzo y dicho letrado estimó que su representada será interrogada sobre los dos hechos: el robo y el incidente vial posterior.A su vez, la propia Píparo adelantó que ella va a declarar y que luego de la diligencia atenderá a la prensa.