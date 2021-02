Por Marcelo Peralta Martínez

@marceloperaltam



Tras conocer un permiso extraordinario, que beneficia a Eduardo Vásquez, ex baterista de Callejeros y femicida que terminó con la vida de Wanda Taddei a salir de la cárcel para asistir al cumpleaños de 15 de su hija, Jorge Taddei rompió el silencio en exclusivo en cronica.com.ar y reveló su pesar tras la decisión judicial.



"A la persona que me aviso le dije, mirá no creo que pueda salir porque tiene una condena de reclusión por 35 años. Una que es perpetua por el asesinato de Wanda, luego se unificó con lo de Cromañón y otra de un año que tiene por tenencia de droga. Le dieron 35 de cumplimiento efectivo", confió Jorge aun asombrado por el beneficio al asesino de su hija.



Ante nuestra consulta dice: "No me provocó ningún dolor porque con la Justicia en Argentina puede pasar cualquier cosa". "De cualquier manera me comunique con mi abogado, el doctor Rombola, para preguntarle lo que era" dijo y detalló el padre de Wanda: "Se trata de una salida extraordinaria que estaba prevista en el código de procedimiento que tiene los jueces de ejecución penal".

.

Más tarde, señaló que: "Indudablemente me parece una medida que está ajustada a derecho y yo tengo que aceptar. Lo que si puedo decir es que no me parece oportuno en este momento con la cantidad de femicidios que se están produciendo"."No me parece oportuno por toda la situación que tenemos de jueces y fiscales que no cumplen con lo que tiene que cumplir con relación al tema de generó", manifestó Taddei."Mirá lo que pasó esta mañana en Avellaneda, me llamó la hermana de una mujer que fue quemada y que ni siquiera la quieren poner la carátula ´averiguación de femicidio´", subrayó al tiempo que añadió: "Y por otro lado la justicia federal tiene detenido mas de 11 mil personas, más, y en el orden nacional hay más de 90 mil detenidos y que esto no se cumple con todos los detenidos sino con algunos detenidos VIP y bueno, esto también es parte de la Justicia, por eso no me desespero""Pero, si también discúlpame la expresión... soy de Matadores, me dio por las bolas que Vásquez tenga derecho a estar con su hija y los hijos de mi hija nunca tuvieron derecho para estar con su madre", dijo indignado y aclaró que "el mismo día que Vásquez va a estar con su hija el 27, cerca de acá de mi casa, yo cumplo años y mi hija Wanda no va a poder venir porque Vásquez la metió bajo tierra".

.

Otros detalles

Más tarde, Taddei hizo referencia a que "indudablemente cuando hay una ley, hay un derecho. Y cuando se cumple ese derecho vos no podes replicar nada. Lo que pasa es que hay muchas leyes en este país con relación a género que son leyes, que son derechos, y que además fueron derechos conseguidos con lucha, con las mujeres en la calle, en el Ni Una Menos, en el todos los días, en los barrios, en las ONG y todo lo que nos movimos se consiguieron leyes que no se cumplen".

"Estas leyes también son derechos adquiridos y no se cumplen. Los jueces que dan libertad, que tienen que proceder de acuerdo a la ley no lo hacen", subrayó Jorge y aclaró: "Concretamente hay mujeres que hacen denuncias en la fiscalía donde las meten en el cajón o también aparte de los jueces las fuerzas de seguridad cajonean infinidades de denuncias".

"Por ejemplo está contemplado que alguien que viola una perimetral se pone en desobediencia. Y la desobediencia está penada... no vi a ningún violador de perimetrales que tuviera una condena", comentó Jorge y agregó: "O sea, yo no puedo pelear contra una ley, pero sí lo que pido es que se cumplan todas las leyes".



"La 26.485 votada por unanimidad en el 2009, reglamentada en el 2012, prevé la educación en género desde jardín de infantes hasta la universidad", indicó antes de concluir "y esta es una ley nacional que la tienen que adoptar todas las provincias. Y las adoptaron pero no se cumple. El hecho que no se cumpla una ley no va a poner a mi para que no se cumpla una segunda ley. Sí, me va a poner el alerta para luchar más encarnizadamente para que se cumplan todas las leyes en este país".

M.P.M