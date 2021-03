Por Ignacio Barrios

"Apenas piso la vereda de la dietética. Me encuentro tres persona en el medio de la calle", comienza el muchacho en su relato a crónica.com.ar. Jonathan Cisneros fue golpeado por cuatro personas, de las cuales tres fueron identificadas como miembros de la Policía. El violento episodio tuvo lugar el pasado miércoles en horas del mediodía, en la ciudad bonaerense de Luján.

Según pudo saberse, los uniformados confundieron a Cisneros con un ladrón armado. Es por esto que lo abordaron cuando este salía del comercio. El joven trabaja en el rubro de la construcción y también realiza actividades físicas, motivo por el que se encontraba comprando suplementos dietarios.

Al ser consultado por Crónica respecto a lo acontecido aquel día, Jonathan cuenta: "Cuando piso la vereda veo tres personas, una se me abalanza y me toma por las manos. Yo pensando que me quería robar intenté zafarme".

"En eso se me acerca otro, me agarran entre dos, pero logré zafarme otra vez. Ahí viene un tercero que me tacklea y tira al piso", le garantizó a este medio el agredido. "Cuando me están por esposar se baja una persona de una camioneta negra", es lo que el joven recuerda.

Ahí es cuando ese sujeto "viene corriendo y me pega una patada en la cara", contó angustiado Jonathan. Ese golpe certero lo dejó inconsciente durante al menos 10 minutos recuerda la víctima del brutal episodio policial.

Los policías quisieron "arreglar" la situación

Tras lo acontecido en plena vía pública, Cisneros es llevado hacia la comisaria. "Me golpearon y me trataron de ladrón", manifestó. "Se dieron cuenta que no tenía nada que ver a las 3 horas de que estaba ahí adentro", relató.

Cuando los policías notaron su grave error le sacaron las esposas. "Me traban de una mejor manera y comenzaron a hablar bien. "Me decían que 'en un ratito te vas a ir' que 'no pasa nada' y que 'todo iba a quedar ahí'", dijo indignado.