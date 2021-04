Ana Estefano es jujeña, tiene 70 años y sufrió mucho durante su juventud a tal punto de haber tenido que dar en adopción a su segunda hija en el año 1988 porque le dieron a elegir entre Jesús, su primer hijo, y la bebé recién nacida. Después de 32 años y de haberse enterado de esa triste historia, el joven quiere encontrar a su hermana y emprendió una búsqueda.

"La habían mentalizado tanto de que iba a ser una hija bastarda, que no la iban a aceptar y le dieron a elegir entre ella y yo, por eso la tuvo que dar en adopción. La dejó en el hospital e hizo los trámites en Tribunales. Mi madre era muy humilde, no pudo estudiar y estaba en una situación muy difícil", contó Jesús a Todo Jujuy.com.

.

La bebé nació en el hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy el 9 de abril del año 1988 y su padre, llamado René Arenas, fue asesinado cuando Ana Estefano estaba embarazada.

Jesús señaló que su mamá "era una mujer de campo que a los 12 años la mandaron a trabajar a Buenos Aires, de ahí, por medio de la hermana volvió para Jujuy y quedó embarazada de mi en el año 1984. Mi progenitor no se hizo cargo y nunca apareció hasta que yo lo busque de grande solo para conocerlo. Yo vivía con mi mamá que era ama de llaves en un castillo que está en Huaico".

.

"En ese lugar vivía mi padrino que era Teniente Coronel y su hermana que es la que siempre trato mal a mi mamá y a mi como el hijo bastardo. Posteriormente, mi madre conoce a otra pareja y queda embaraza. Por desgracias de la vida matan en un aparentemente juego de amigos de un disparo en la boca del estómago al padre de mi hermana y nunca se aclaró ese hecho, ni se investigó", continuó.

En ese sentido, remarcó que la hermana de su madre siempre la maltrataba y cuando llegó el momento del nacimiento de la bebé, "ella la obligó a que la dé en adopción y no tuvo otra opción que hacerlo, de ahí no sabemos que pasó con la pequeña. Mi padrino falleció de un paro cardiaco en el año 1992 y nosotros quedamos como caseros del lugar en el que vivíamos que hoy por hoy es un lugar de ancianos que se llama Guillermón. Mi mamá quedó como empleada allí y lleva casi 30 años de servicio".

.

"No pudimos buscar a mi hermana y ahora lo queremos hacer. Me gustaría saber que es de mi hermana, mi madre cuando se acerca el cumpleaños de ella se pone muy mal", dijo.

Jesús Estefano tiene la esperanza de poder encontrar a su hermana a través de alguien que haya conocido el caso de su madre en el hospital Pablo Soria o en la dependencia de adopciones de ese año en la provincia de Jujuy. Para aportar cualquier información que pueda serle útil, dejó su número de teléfono: 3886079910.