Un hombre apuñaló a una joven de 20 años para robarle su teléfono y la víctima lo persiguió hasta su casa para recuperarlo. El suceso se registró en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

La víctima, que practica artes marciales, estaba en la puerta de su casa enviando un mensaje cuando, de pronto, sintió el filo de un cuchillo en su cuello y escuchó a un ladrón exigirle que entregara su celular. En el forcejeo, el hombre le atravesó la pierna con un cuchillo y salió corriendo.

.

De inmediato, ella comenzó a perseguirlo y lo vio entrar a una casa que quedaba a pocos metros de su propia vivienda. La joven pateó la puerta de ese domicilio en el que había ingresado el ladrón y se encontró con una familiar del delincuente, quien le aseguró que iban a devolverle sus pertenencias.

"Me devolvieron el teléfono, aunque lleno de sangre y todo roto. Recién entonces acudí al médico y los profesionales me dijeron que pudo haber sido una tragedia. Lo quería agarrar y lo quería encontrar porque si no hacía justicia yo, nadie lo iba a poder hacer. Me pasó a mí que me puedo defender, pero a una persona mayor, si le pasa, la mata. En eso pensaba", dijo Camila.

.

Imágenes muestran a Camila corriendo al delincuente a lo largo de una cuadra. Para su sorpresa, el trayecto de persecución fue corto ya que el ladrón era su vecino. Luego de tratarse en el hospital, realizó la denuncia correspondiente.