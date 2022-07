"Tengo mi familia destruida, gente que ora por mi hija y hay una persona que puede quedar en libertad. Pasó un semáforo en rojo y se dio a la fuga. ¿Qué me van a decir, que es un pibe de sólo 22 años? Esa edad tiene mi hija. La deja tirada y se escapa como un bandolero, como en las películas de Estados Unidos", dijo acongojado este miércoles a Crónica HD Néstor, padre de Rocío Cucchiarelli, al referirse al automovilista que embistió a la joven de 22 años cuando cruzaba por la senda peatonal de la Ruta 7, a la altura del partido bonaerense de General Rodríguez.

El episodio ocurrió a las 21.20 del lunes último, cuando el conductor iba al mando de un Fiat Duna y viajaba junto a su hijo, de 4 años. La piba caminaba junto a dos amigos en dirección a un lugar conocido como "Parada Los Abuelitos". Iba hacia ese refugio a esperar un colectivo, pero no llegó a pisar la otra vereda porque el coche la impactó a gran velocidad y salió "volando", mientras que el vehículo siguió su marcha.

Marianela, hermana de la víctima, también en diálogo con el canal expresó: "Rocío está con coma farmacológico, en estado crítico". Y su padre, también demolido emocionalmente, manifestó: "¿Y si mañana me dicen que tengo que comprar el cajón?".

Si bien perdió poca sangre, las heridas internas de la joven de 22 años fueron graves y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) la trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos Vicente Lopez y Planes, de General Rodríguez, donde este miércoles permanecía en el sector de Terapia Intensiva.

"Su amiga me dijo: ‘Yo me di vuelta y la vi a Rocío volando. Lo primero que hice fue salir a socorrerla'", contó la hermana de la víctima este miércoles.

El impacto fue tan fuerte en la Ruta 7 que se rompió el parabrisas del auto y quedaron restos de vidrio en el pavimento. Los amigos de la piba embestida, poco después, dijeron en la comisaría primera que se trataba de un Fiat Duna blanco.

Con ese dato y filmaciones de la cámaras de seguridad, se pudo identificar a la persona que manejaba. Las autoridades locales informaron que se trata de Alexis Onoratto, detalló Zonales.com.

El conductor se entregó y se puso a disposición de la Justicia en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), quedando arrestado para ser indagado en las próximas horas por la Unidad Funcional de Instrucción N°10 descentralizada de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Gabriela Urrutia.

"Nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Este chabón no puede quedar libre. Él tiene que estar preso", dijo la hermana de Rocío y, en la misma línea, su padre finalizó: "No tenía seguro, por lo que no podía circular. No conozco a la fiscal Urrutia, pero espero que se ponga del lado que de la justicia".