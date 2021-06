En el marco de la investigación que analiza la muerte de Luciana Sequeira, la menor de 17 años que fue encontrada desangrada en la habitación de un hotel alojamiento, en la ciudad de Villa Atamisqui, Santiago del Estero, no descartan la hipótesis de que haya más de un atacante. Hasta el momento, por la muerte de la adolescente solo hay un detenido, quien sería un compañero de escuela, también menor de edad.

Nuria Kippes, abogada de la familia de la víctima, habló con cronica.com.ar y afirmó a este medio que no descartan esa posibilidad, que está en investigación.

En esa línea, Rocío Barraza, prima de Luciana, dijo a este medio que Villa Atamisqui, es un pueblo en el que "todos se conocen" y reiteró la idea que en la ciudad donde ocurrió la trágica muerte de la joven, que no alcanza los ocho mil habitantes "se rumorea que fueron dos más, además del detenido los que le hiceron eso a ´La Luci´". Sin embargo, no quiso dar mayores detalles, porque hasta el momento, no es más que "un rumor" ya que no hay más que un imputado en la causa.

En esa línea, José Sequeira, hermano de la víctima, sostuvo a este medio que "dadas las condiciones en las que fue encontrada su hermana, lo más seguro es que hayan sido más de uno los atacantes"."Por como estaba lastimada y para hacerle todas las cosas que le hicieron, creería que los abusadores son más de uno, porque una sola persona no podría hacer eso. Ella era una chica fuerte...", dijo quebrado a cronica.com.ar.

Cómo sigue la investigación:

No obstante, la defensa de la familia de la víctima, Kippes, sostuvo que el encargado del albergue transitorio, al que la menor ingresó con el arrestado, no dijo todo lo que vio y escuchó. A su vez, manifestó que solicitará un informe a las empresas de telefonía celular de Luciana y del sujeto que está detenido por el crimen, según consignó "El Liberal". También pedirá testimonios de médicos, amigas cercanas de Luciana que conocían su día a día.

Seremos celosos custodios defensores de los derechos de Luciana (Sequeira)", dijo Kippes, quien a su vez expresó que es fundamental, "la preservación de los celulares de la joven muerta y del imputado. "Solo las empresas de telefonía pueden aportarnos todo el contenido, e inclusive recuperar aquello que eventualmente pudiese hacer sido borrado...”, agregó

“Asumimos que la cadena de custodia es la efectiva, tal cual emana del protocolo judicial, de modo que cuando se haga la apertura de los aparatos, nadie vaya a objetar o impugnar la prueba”, señaló la querellante.

De tal manera, la abogada reveló que pedirá a la fiscal Vanina Aguilera los testimonios de al menos media docena de personas: “En especial, necesitamos el testimonio del dueño de la vivienda en la que fue vista por última vez Luciana”.

En esa línea, la letrada también requerirá el testimonio de la prima que acompañó a la joven cuando “se fue en su moto a comprar con la Tarjeta Alimentar y en busca de una cartilla”.

"Es vital reconstruir qué pasó entre las 18 y casi las 20, en que el dueño de la habitación llamó a la policía y alertó al Hospital de Villa Atamisqui”, dijo Kippes y agregó que habría “casi dos horas en que la joven estuvo desaparecida, hasta que un amigo del hospital informó al papá sobre el ingreso de una joven con las mismas características que su hija”.

No obstante, este martes el imputado será indagado por la fiscal. El objetivo de la funcionaria es hacerlo con los resultados de la autopsia, análisis de sangre y toxicológicos y huellas en la habitación.