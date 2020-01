Una joven de 19 años denunció que fue abusada sexualmente el fin de semana pasado por un adolescente de 16, cuando ambos permanecían alojados en el hospital municipal de la localidad bonaerense de General Madariaga.

La víctima se encontraba alojada en el centro asistencial de salud a raíz que padece trastorno de bipolaridad.

Según consta en la denuncia que realizó la joven junto a su madre en la Comisaria de la Mujer y en la fiscalía Descentralizada 8 de Walter Mércuri, los hechos ocurrieron el último sábado pero recién el jueves pasado lo denunció debido al estado de shock en que se encontraba la víctima, cuya identidad no trascendió.

La joven narró que el adolescente era conocido en esa localidad bonaerense por cometer delitos y tener problemas de adicciones. Cuando el sujeto se cruzó con ella en el hospital, le habría contado que estaba ahí temporalmente, al tiempo que la invitó a ir a su habitación, contigua a la suya.

La joven accedió y luego de un tiempo, tras haber consumido unas bebidas, el acusado la forzó a ingresar al baño y allí comenzó a abusar de ella.

El personal del hospital escuchó los gritos que profirió la víctima y se acercó a la habitación pero la puerta del baño estaba trabada, por lo que los enfermeros tuvieron que forzar el ingreso al sanitario para entrar y asistirla.

Fuentes de la investigación explicaron que el estado de nerviosismo de la joven le impidió relatar lo acontecido en ese momento y por eso no se le realizaron los controles de rigor. Si bien no hay detenidos, ya está identificado el acusado y se intenta dar con el paradero para ponerlo a disposición de la Justicia.

Por su parte, la Municipalidad de General Madariaga publicó en su web oficial declaraciones de la directora del centro asistencial, Patricia Villafañe, quien manifestó: "Oficialmente no tengo nada. Hasta el momento ni en el Hospital ni en el municipio fuimos notificados de una denuncia en contra nuestra".

"Sí puedo afirmar que la joven estuvo internada en el Hospital y también que había menores que tienen problemas con sustancias y la justicia, los cuales están albergados allí porque no existe una institución que lo haga y la familia está ausente", dijo la profesional.

Por último, Villafañe afirmó: "No me consta la situación y actualmente la persona en cuestión, de 19 años, con problemas de salud mental no está en el Hospital porque recibió el alta. Tengo entendido que la denuncia la habría hecho su madre".

"En el momento que la justicia lo requiera se dará la información que se tenga que dar y se harán las actuaciones que correspondan", puntualizó.