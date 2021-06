Luego de que se confirmara que los restos óseos hallados cerca del río Wierna, provincia de Salta, son de Santiago Cancinos, el joven trans desaparecido hace cuatro años, se suman nuevos detalles de la búsqueda.

El fiscal penal, Santiago López Soto, brindó una conferencia de prensa en el salón auditorio del Ministerio Público de Salta, donde expresó que el hallazgo de los restos óseos fue "casual" y que se realizó en una "zona compleja de difícil acceso" que no había sido rastrillada. Es que se trata de una ladera de aproximadamente de 80 grados de desnivel, “donde una persona no puede trabajar de manera segura si no está atada con un arnés”.

En el marco de las tareas investigativas desarrolladas en la zona se encontraron diversos elementos de las que tenían las sospechas que podían pertenecer al joven, dijo el fiscal López Soto. De tal manera se convocó a sus familiares quienes reconocieron las prendas, tanto la madre como el padre. En esa línea, detalló que también fueron encontradas unas zapatillas con las que tenían "algún nivel de sospechas que podrían ser del joven”.“Hablamos de elementos muy deteriorados, pero le permitieron a la familia hacer una identificación”, agregó.

También, se confirmó que otro de los objetos hallados fue una mochila con pertenencias del menor. Así como una soga que está sujeta “a análisis y pericias, junto a diversos elementos”.

Además, respecto al hallazgo de piezas dentarias se ordenó una pericia odontológica, que "dio la certeza que se trata de Santiago Cancino". Para ello se solicitó la participacion de Pablo Medina, el odontólogo que lo atendía, quien aportó todos los moldes tomados dos meses antes de la desaparición de Cancinos, del tratamiento de ortodoncia, junto con las fichas odontológicas, y a través de la base de datos de la obra social IPS. Ahora se realizarán pericias complementarias.

Tambián añadió que “se realizó extración de ADN", aunque la prueba odontológica "dio un 100 por ciento de la indentidad”.

Asimismo, Soto López manifestó que es prematuro hablar de la causa de muerte: "Hoy por hoy se habla de la confirmación de identidad”.

Los restos óseos fueron encontrados el jueves por un hombre que dio aviso a la policía. El hallazgo se produjo en la ciudad de Vaqueros, a la altura del kilómetro 12,5 de la ruta nacional 9, a la vera del camino.

El adolescente, que concurría al Colegio Belgrano, de la capital salteña, fue reportado por sus padres como desaparecido el 16 de mayo de 2017. Se realizaron diversos rastrillajes, análisis de cámaras de seguridad, de sus contactos de redes sociales y entrevistas a su entorno.

Ese día, cerca de las 15, Cancinos salió de su casa para ir a gimnasia y al instituto de inglés al que concurría y fue visto por última vez esa misma tarde por una tía, cuando salía sola del Parque del Bicentenario, en la zona norte de la ciudad de Salta.

