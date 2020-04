Una adolescente tucumana de 16 años viralizó un video en el que contó el drama que le toca vivir desde hace varios meses por el continuo acoso de su abuelo.

La joven además contó que la situación la sufrió más por la indiferencia de su papá a quien le contó las diferentes situaciones fuera de lugar que fueron pasando. Su mamá, en cambio, la ayudó y le regaló un celular para que pueda tener pruebas de lo que estaba contando.

En la grabación se puede ver como el jubilado se acerca a su cama y le susurra en reiteradas ocasiones pedidos se connotación sexual.

"Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video", afirmó la joven.

"No grabé antes. Como ya muchos me conocen no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la Justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social", aclaró.

"Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada… y más allá… no debería sentir atracción por su nieta. Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece el respeto ni el de nadie", continuó.

La víctima contó además que espera que haya justicia, pero que lo duda por tratarse de una persona de avanzada edad, "No creo que le hagan nada, gracias por preocuparse", afirmó.

Apenas enterada de la situación, su tío la "rescató" de la vivienda donde estaba junto a su familia.

La pareja de adolescente, que vive en concepción, se mostró desconsolado con la situación y por no haberse podido trasladarse para estar con ella por la cuarentena por la pandemia del coronavirus ( Orthocoronavirinae). "Cuando vi el video, le pregunté si tenía dinero para venir a mi casa, pero tampoco pudo”, comentó.

La adolescente le envió dramáticos mensajes a su novio: "Al principio me hizo preocupar. Me mandaba mensajes despidiéndose de mí. Pensé que era capaz de hacer alguna estupidez. Hasta que me dijo: ‘Ya estoy más tranquila. Me vienen a buscar mis familiares’. Le pedí que llamaran a un policía que los escolte. Lo último que supe recién fue que el padre de mi novia cayó por las escaleras y se golpeó. Del abuelo, nada más sabe, nada más me dijo".

A pesar de la situación vivida, la mujer le pidió perdón a su padre por haber visibilizado el drama.

El acoso fue filmado por la adolescente