Tras el presunto de caso en el cual participó el director técnico del Club Atlético Central Norte de la provincia de Tucumán, hacia una de las jugadoras de la institución, algunas de sus compañeras que realizaron una protesta en el establecimiento, se mostraron molestas porque el mismo "no actuó como esperaban" hacia el sospechoso y la víctima.

Carla Avila, compañera de la joven abusada, le comentó a Crónica HD que "en cuanto al caso no puedo decir mucho porque no quiero entorpecer el proceso que se lleva adelante, pero si bien los hechos no sucedieron dentro de la institución, está vinculado con dos personas que pertenecen allí, que es el entrenador y la jugadora".

Consultada por un comunicado que sacó el club, la jugadora sostuvo que "habíamos tenido antes un contacto con ellos pero el comunicado de ayer sorprendió y lo repudiamos inmediatamente por parte de las compañeras, ya que en ningún momento se solidariza con la víctima que pertenece a la institución y representa sus colores, y tampoco repudia cualquier situación de violencia o de abuso en cualquier ámbito deportivo, y eso nos parece grave".

Avila agregó que "en cuanto a las medidas que ha tomado con esta persona, si bien ellos mencionan en el comunicado que iban a partar a esta persona, no lo sabemos con certeza porque las compañeras han dejado de asistir a este espacio y el resto del equipo dejó de jugar en el torneo y seguir participando en apoyo a la compañera".

Estado anímico y apoyo a la víctima

Con relación a cómo se encuentra la joven, su compañera argumentó que "a pesar de este momento traumático para ella, hoy tiene a su familia que la contiene, y con otras compañeras del mismo deporte y de otros espacios que se solidarizaron que estamos acompañando, y la fotaleza de la compañera para visibilizar esto es admirable, porque es una situación que nadie quiere vivir y animarse a decir esto es admirable".

La jugadora resaltó que "previo a la marcha que tuvimos en la esquina de la institución, tuvimos contacto con el asesor legal de la misma y se dejó en claro que no vamos en contra del club, al contrario, nunca se habló mal del mismo. Sólo nos manifestamos afuera del club, más que nada para mostrar apoyo y visibilizar esto, porque es grave que esta persona esté a cargod e un espacio y con un equipo de mujeres. esperábamos más que nada que la institución cuide a las familias y los niños".

Avila finalizó diciendo que "hay que tener en cuenta que el fútbol o fútbol sala es un ámbito exclusivamente practicado por hombres, y a veces suceden hechos machistas, donde las jugadores a veces se van de los equipos para no seguir soportando ciertas cosas".

Marcha por el caso

Una pacífica protesta se realizó el martes en la puerta del Club Atlético Central Norte, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en apoyo a la jugadora que denunció haber sido abusada en un festejo por el director técnico.

"Los hechos son de este sábado, hasta que no veamos descargo del club, un mensaje, un acompañamiento a la víctima, no será simplemente un hecho aislado de un chico o de una chica", indicó la abogada Jimena Gómez Roselló, que representa a la denunciante. Según señaló la abogada, el caso "está en manos de la Fiscalía 1, en Delitos de integridad sexual".

La marcha se realizó en la puerta del club (La Gaceta).

"Acusamos formalmente a Emanuel Díaz Pintos", agregó Roselló, quien comentó que hasta el momento el acusado no se comunicó. "Vamos a solicitar la medida de restricción de acercamiento, que es lo que se va a llevar a cabo. Tenemos suficientes pruebas, hay una sola denunciante, no descartamos que haya más chicas ni eventos parecidos", afirmó.

En medio de de banderas y pancartas que rezaban: "No estás sola, yo te creo", la abogada expresó: "Hay niñas desde los 4 años quese entrenan con él. Queremos que lo separen del cargo para que se desarrolle con tranquilidad y normalidad las acciones legales. Que el club tome las medidas necesarias, esperamos una respuesta proactiva de la Justicia. Ella está muy acompañada de las jugadoras".