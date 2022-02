"Destruyó la vida de mi hija y mi familia. Nos mató en vida", dice la mamá de una nena de 12 años que fue abusada en 2016 por un inquilino en Florencio Varela. El tribunal de Quilmes que esta juzgando a Jorge Omar Íñigo, que tenía 33 años cuando fueron los hechos que lo llevaron a juicio, el miércoles se sabrá la fecha del veredicto. La fiscalía pidió 14 años de prisión, hace cuatro que está tras las rejas, y la defensa la absolición sosteniendo que es inocente.

"Estamos en pleno juicio , el hombre si se se le puede decir así, era amigo de mi ex. Alquilaba acá. Se hizo muy amigo de la familia, se le festejaba elcumpleaños. Iba a fiesta. Mi nena de 12 estaba rara, vvía acostada durmiendo, no se levantaba y ella era una nena allegre. Le preguntaba y no se decía nada. La llevé a la psicologa", recuerda a Cronica.com.ar la mamá.

"Un día yo estaba en mi casa, recién operada y me llama la directora de la escuela. Como yo no podía ir, fue quien era mi marido. Mi hija le había contado a unos compañeritos lo que le había hecho este hombre", relata la mamá, en ese momento aín no sabían de quien se trataba porque ella no les había dicho el nombre a los chicos. "Me cortó la vida", afirma.

"Alquibamos una piezas para sobrevivir porque teniamos un negocio que me fundió. Ese día día cuando llega mi hija le digo que suba conmigo porque si me sentía mal nnadie me iba a escuchar y hacia mucho calor y ahi había aire acondiocionado. Quería que estuvieramos solas para poder hablar", recuerda la mujer que hasta ese momento no sabía que se trataba de su inquilino.

"Le cuento que nos habían llamado del colegio. Le pergunté si tenía un problema, ella me decía que no. Entonces le dije que me habían contado lo que pasó y le preguntó quien fue", recuerda la mamá y su voz se quiebra mientras hace el relato.

"Ella me dice abusó de mi, no te voy a decir quien fue porqiue te va matar a vos, a mi papi, nos va matar a todos. Insistí. Y me dice, pero no cuentes porque te van a matar a vos y a mi papi. Ahí me dijo que fue Jorge. Arruinó la vida de mi hija para toda la vida. Desde 2016 mi hija no duerme , tiene pesadillas y la familia nos hostiga contantemente. Yo me separé de mi marido, no le quería alquilar y el lo hizo igual", sostiene.

"Ella hoy tiene 17 años, está a punto de entrar a con medicación porqu. cada vez está peor. Es un infierno. Le den lo que le den, no recupera la felicidad. No sale a la puerta de mi casa, la familia de él vive a una cuadra, la pusieron en Facebook con mentiras", cuenta.

Para la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena quedó comprobado a través de las audiencias inputado abuso de la menor años atrás. La fiscal sustento su requisitoria en los dichos de los padres de la víctima, informes médicos, dichos de profesionales que asisten a la nena.

La defensa particular a cargo de Darío Rodas alegó por la libre absolucion y expuso que no hay elementos de cargo en el juicio que permitan arribar a la certeza para pronunciar un veredicto condenatorio.

Finalizado los alegatos, Íñigo dijo sus últimas palabras ante los jueces Maffei, Vissio y Celesia, del Tribunal Oral 1 de Quilmes: "soy inocente, quiero recuperar mi vida y a mi familia"

"Mi hija si se pudiera querría la perpetua. No lo quiere ver mas. La perito dijo que ella no estaba en cindiciones de declarar. Yo si estuve presente. Cuando lo tuve enfrente casi me desmayó, me tuve que aguntar lo que decía, mucha impotencia y dolor. El tiene una hija de la misma edad que la mía", sostiene la mamá.

"Temblé, el medico no quería que vaya, había salido del hospital porque me tengo problemas de presión. Perdí el ojo derecho con todos estos nervios. Tengo 7 hijos, uno falleció. Este hombre arruinó la vida de mi hija, la mía, la de mi familia, perdinos todo. Mi hija se merece un poco de justicia. No quiero venganza, lo único que pido es justicia", afirma la mujer de 60 años.