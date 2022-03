Juan Dalmasso, hermano de Nora (51), declaró este martes como testigo en el juicio por jurados que se le sigue al viudo Marcelo Macarrón (62), acusado de ser el instigador del crimen de su esposa, ocurrido hace más de 15 años en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Su testimonio era muy esperado porque, al principio de la investigación, fue quien aportó a la Justicia un diario personal en el que su hemana hacía anotaciones sobre su vida privada. Además, porque tanto Juan como su madre, Delia “Nené” Dalmasso, fueron de los primeros en llegar al lugar donde se cometió el asesinato el 26 de noviembre del 2006.

El hombre y su madre fueron los únicos querellantes que tuvo el expediente durante la instrucción de la causa, aunque finalmente desistieron de continuar esa representación por estar en desacuerdo con la acusación al viudo, según había manifestado el hijo de la víctima, Facundo.

“Creo que, desde el arranque, se tomó un mal camino con la teoría del suicidio”, expresó poco antes del mediodía de este martes Juan Dalmasso en su alocución ante el fiscal Julio Rivero, en la quinta audiencia del juicio, que comenzó el 14 de marzo.

.

El hombre agregó: “La Justicia, junto a la Policía, inició el proceso de forma equivocada”.

Según reportaron Puntal.com.ar y la agencia Télam, el hermano de Nora además dijo: “Escuché a un forense decir que el fiscal viniera rápido porque fue un suicidio”.

Asimismo, el hombre sostuvo que muchas de las fotografías tomadas de las marcas que Nora tenía en varias partes del cuerpo "no fueron analizadas en profundidad", para luego considerar que "se minimizaron las pruebas y la escena del crimen".



También cuestionó que "no se investigó a (Daniel) Lacasse", el primer abogado que representó a Macarrón. “Fue el primer oportunista por la muerte de Nora”, acusó, aunque no dio detalles al respecto.

.

Por último, al ser preguntado por Rivero sobre la acusación contra Macarrón, Dalmasso respondió que no tenía ninguna prueba para aportar al respecto, que permitiera llegar a la verdad de lo ocurrido.

El hermano de Nora fue el primero en declarar durante la audiencia de este martes ante el jurado popular y el tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto.

Para esta tarde, está previsto que también lo hagan Jorge Grassi, primo de la víctima; la esposa de éste, Nana Malenka Gavazza; Silvia Magallanes, amiga y mujer de Lacasse; y el vecino Adrián Radaelli.