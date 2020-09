La Policía jujeña reanudó las tareas de búsqueda de la joven Gabriela Abigail Cruz, de 24 años, después de que la semana pasada saliera de su domicilio en la ciudad de Palpalá para realizar una compra y no regresara, en tanto que su expareja fue demorada, en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscalía.

El rastrillaje comenzó en el barrio 2 de Abril, de Palpalá, hasta que el hallazgo del cuerpo de Iara Rueda (16), semienterrado en un descampado, interrumpió las tareas.

"La quiero con vida a mi hija, no puede ser que no sepan nada", dijo la madre Silvia Subia, quien reclama por la aparición de su hija, quien no regresó a su casa en el barrio Santa Bárbara, desde el pasado jueves cuando salió a comprar a un comercio cercano y no regresó.

Además, Subía expresó: "Nosotros la estamos buscando desde el primer día junto a toda mi familia y amigos, mientras que la policía no actuó de la misma manera, hasta ahora nos dieron ningún dato".

Extenso operativo en Jujuy

En tanto, la Jefatura de la Policía desplegó distintas unidades operativas que recorrieron las márgenes del río Los Alisos, la ruta nacional 66 y sectores rurales.

"Estos tipos de rastrillajes tienen que ver con analizar, recorrer, caminar y observar todo este tipo de zona que son muy irregulares porque están ceca del río", dijo a Télam el jefe de la Policía de Jujuy, Guillermo Corro, quien agregó se siguen instrucciones de la fiscalía de Investigación de turno.

Las tareas se extenderán hacia la zona rurales de El Remate y El Pongo, en Palpalá, con la participación de personal de la Brigada de Investigaciones, cuadros operativos especializados y personal del municipio local, además de vecinos autoconvocados.

En torno a la investigación del caso, la policía procedió a la demora de la expareja de la joven buscada, a la vez que se secuestraron dos vehículos que serán peritados por la policía, indicaron las fuentes.