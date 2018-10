Los investigadores del caso siguen de cerca una disputa familiar entre Juan Carlos y Yanina, los padres de la chica que desapareció en San Miguel. Por este motivo, se determinó que ellos no son continentes para los chicos y fueron enviados a un hogar de abrigo.



En las últimas horas, llegó a la Fiscalía Nº 20 de Malvinas Argentinas un informe que detalla que hace pocas semanas el padre de Sheila obtuvo la tenencia legal de la nena junto a la de sus otros hermanos. Además, había conseguido que desde ANSES le depositen a él un plan social que cobraba Yanina y esto habría desatado el conflicto.



"La madre me dijo que me iba a hacer algo que no me iba a olvidar pero yo no le di importancia porque siempre amenazaba con lo mismo", apuntó el padre de Sheila.



Una de las hipótesis que por estas horas siguen los investigadores apunta a que Yanina se habría llevado a su propia hija con complicidad de otras personas a modo de "venganza": las narices de los perros apuntan en su dirección.



Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que los perros rastreadores llegan hasta la casa de la mamá, que vive lejos de donde desapareció la menor, y luego pierden el rastro. De todos modos, están tratando de definir si esas pistas se deben a que Sheila había estado en su casa materna los días previos.



Con este panorama, el Ministerio de Seguridad provincial dispuso una recompensa de 500 mil pesos para aquel que aporte información certera sobre su paradero.