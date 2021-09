Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, vive uno de los mejores momentos de su vida, no sólo por el despliegue de su carrera musical, sino porque en la madrugada del lunes se convirtió en papá de Jamaica. Sin embargo, el hecho se vio empañado por un incómodo momento que vivió en la puerta del hospital de Lujan, provincia de Buenos Aires, donde nació su hija.

“¿Qué onda? Vine a ver a mi hija al Hospital de Lujan y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que me estaba haciendo el aguante, afuera hubo uno o dos ‘logis’ que estaban ahí altos personajes les pintaros lo barrabrava, no sé qué onda. Altos personajes. Ahí me pasaron los nombres, el Toti Roldán le dicen a este demonio de Tasmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí”, dijo L-Gante en un video que subió a sus historias de Instagram y luego borró.

“Alto fantasma, no puede ser pá. Gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios y la ciudad. No puede ser, no hay que ser así de fantasma. Las diferencias de barrio no van perri, somos todos humanos. Pero personalmente, lo que le quiero decir a este es que es alto logi", continuó el relato que compartió con sus seguidores.

Además, en el registro anticipó que iba a borrar el video, al poco tiempo de subirlo al Instagram. "Voy a dejar poquito tiempo la historia porque estoy para otras cosas rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber”, expresó.

Aparentemente, el origen de las agresiones que recibió estarían vinculadas a cierta rivalidad por el fútbol que viene de vieja data.

Cabe destacar que el cantante junto a su novia, Tamara Báez, se convirtieron en padres de Jamaica durante la madrugada del lunes. Báez había usado sus redes sociales para anunciar la llegada de su beba: “Mientras tengo contracciones, leo lo que me ponen y son unas genias. Muchas gracias, de verdad. Si supieran cómo me ayudaron todo este tiempo levantándome el ánimo y autoestima”.

“Últimas horas con mi hermosa pequeña adentro”; “Eterno cada minuto. Dale, hija”, escribió en otro momento, quien también bailó dentro de la habitación: “Tirando unos pasitos para dilatar”. “Tememos un hambre y no podemos comer”, agregó durante la madrugada en la que dio a luz a Jamaica.