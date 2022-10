L-Gante quedó inmerso en un nuevo escándalo, tras pelearse a los insultos y empujones con la policía de un peaje. "¡Guardá el fierro, salame!", se lo escucha gritar en el video que filmó el propio artista, mientras discutía con los efectivos de seguridad. El cantante había sido detenido por conducir en exceso de velocidad.

Sin lugar a dudas, ElIán Ángel Valenzuela vuelve a encontrarse en el foco de la polémica. Luego del escándalo que rodea la separación con su ex pareja, Tamara Báez, y los rumores acerca de su nueva relación con la mediática Wanda Nara, el músico protagonizó una fuerte discusión con las fuerzas de seguridad.

"¡Guarda el fierro, salame! Qué me tocas, está en vivo, qué me apuntas con el fierro", gritó L-Gante, luego de ser demorado en la Autopista Dellepiane. "¿Sabes a cuánto venía? Venía a 100. ¿Sabes a cuánto se puede andar en la calle?... ¡Mirá al tarado esté!", agregó enfurecido, por el maltrato de uno de los oficiales que se encontraba a cargo del operativo.

Las impactantes imágenes del tenso momento entre la policía y el cantante no tardaron en circular por las redes sociales y los diferentes medios de comunicación. Según informaron desde la cercanía del artista, todo habría ocurrido el pasado sábado, 1° de octubre, cuando regresaba del show de Daddy Yankee en el estadio de Vélez.





Video de la pelea entre L-Gante y la policía

Insultos, gritos y amenazas predominan en la fuerte pelea entre L-Gante y las fuerzas de seguridad del peaje, ubicado a la altura del Mercado Central. En las imágenes, se puede ver cómo lo detienen tras registrar un exceso de velocidad por medio de las cámaras de seguridad, aunque él haya negado ir por encima de la máxima permitida. ¡Mirá el video!

¿Habrá acciones legales?

Según informó su abogado, Alejandro Cipolla, L-Gante no fue detenido después del enfrentamiento con los oficiales. "Es falsa la demora y al detención. Solo fue una multa de tránsito por exceso de velocidad. No hubo demora, solo una discusión ínfima que duró un minuto", sostuvo el letrado, en diálogo con TN.

Además, destacó que el regreso del recital fue "todo un lío". "Había un control policial y él no lo vio. Los policías sacaron las pistolas porque él no freno" sostuvo y, si bien no confirmó que se iniciarán acciones legales por el acontecimiento, sí remarcó: