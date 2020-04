Cuatro integrantes del Comando de Patrullas de Bahía Blanca fueron desafectados de sus funciones luego de ser denunciados como sospechosos de haber golpeado a un hombre que sacaba a pasear a su perro en esa ciudad bonaerense. El hecho ocurrió el martes cuando el vecino, identificado como Luciano González, salió con su mascota y junto a su pareja de una vivienda ubicada en Bravard al 800 y fue sorprendido por los efectivos mencionados.

"Ellos dicen que nos resistimos a la autoridad y nosotros no hicimos nada. Ni siquiera lo insulté o le hablé mal. Le dije que por favor me acompañaran a buscar los permisos una cuadra", expresó el hombre a la prensa local, en referencia a uno de los policías. Y agregó: "Me dijo que no me iba a acompañar y me agarró del cuello y me tiró al piso. Me puso la pata en la cabeza. Yo en ningún momento me resistí. Estaba con las manos para abajo".

Tras el episodio, la Jefatura Departamental dispuso realizar un sumario interno a los cuatro policías involucrados en el procedimiento. "Por esta situación se enviaron los respectivos informes a Asuntos Internos, que ordenó desafectar a los efectivos", indicaron fuentes de la fuerza.

Los voceros agregaron que "se está tratando de determinar las responsabilidades de cada uno de los cuatro policías en el citado hecho".