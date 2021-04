La Corte de Justicia de Catamarca decidió que se defina un nuevo fallo para una mujer que sufría violencia de género, que asesinó a su pareja para defenderse de su ataque por el que había sido condenada a 12 años de prisión.

En el juicio la acusada, Ana María Pérez Cabrera, que ya había denunciado por violencia de género a su agresor en 14 oportunidades, dijo que se defendió de uno de los tantos ataques que el padre de sus hijos, Gastón Vega, ejercía sobre ella. Así fue que en2016 ella lo roció con alcohol y lo prendió fuego, hecho por el que fue condenada por “homicidio agravado” con atenuantes.

Sin embargo, con esta nueva disposición de la Corte, la mujer podría ser absuelta, explicó el abogado defensor, Iván Sarquís, según consignó El Esquiú.“Ella volvía de trabajar, ya que tenía dos trabajos para sostener a toda la familia, puesto que su pareja estaba desempleado, y como se había hecho tarde la atacó. Ana María se defendió”, explicó el abogado en relación a los hechos ocurridos en 2016.

Y agregó: “Había radicado 14 denuncias penales en distintos momentos de la relación, sin que la Justicia tuviera efectiva intervención, y esto solo tuvo como consecuencia el agravamiento de la situación de violencia y se agudizaron los episodios violentos que desembocaron en ese desenlace”.

Además, el letrado indicó: “La expectativa era que la condenaran de por vida, por suerte pudimos torcer ese destino y el fiscal Gustavo Bergesio resolvió considerar que había situaciones extraordinarias”, por esto es que la condena no fue perpetua sino a 12 años de prisión, que la mujer venía cumpliendo de forma domiciliaria.

“Ella nunca buscó matar, haciendo ejercicio legítimo de su defensa”, expresó Sarquís. A la vez que relató que pasaron por varias instancias junto al otro defensor de la mujer, Alejandro Bossio, para que la condena no quede firme y la víctima de violencia no vaya al Penal.

“Fuimos ante la Corte de Justicia mediante casación y no nos hicieron lugar. A la sentencia de la Cámara Penal Nª2, la criticamos duramente porque no estaba el razonamiento jurídico no se enarcaba en la perspectiva de género. Además, se estaba concibiendo mal la figura de legítima defensa”, explicó.