Los vecinos de La Plata tienen pánico por una mujer que durante la madrugada saldría a incendiar casas. Hasta ahora, tres habrían sido los hechos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad vecinales.

El primer ataque pirómano ocurrió el sábado 1° de octubre en la esquina de las calles N° 18 y N° 39, y fue captado por las cámaras de seguridad



El segundo ataque fue detectado al otro día, a las 2 de la mañana. Mientras que el tercero se registró el lunes 3 de octubre, alrededor de las 5.30 horas.

La modalidad de ataque de la mujer es siempre la misma. Los registros la captan cuando camina, frena, tira el líquido inflamable y enciende el fuego en la vereda o cerca de los portones de las casas para que se quemen.

“De día no la ves, solo se mueve a la madrugada. Me tira cosas en la puerta y después las prende fuego. Primero me tiró pintura y chinches”, dijo un vecino con TN, y agregó: “Hace cuatro noches que no duermo y ayer a la noche hice vigilia”.

Según sostienen vecinos de la zona, el conflicto comenzó luego de que la mujer fuera denunciada por usurpar dos casas deshabitadas de la cuadra y, además, generar disturbios que pusieron en jaque la tranquilidad del barrio.

Sin embargo, la vecina apuntada como "pirómana" sostuvo que la damnificada es ella ya que está "amenazada", por el dueño de una de las casas incendiadas.

Lo cierto es que el caso quedó bajo investigación judicial. Interviene en la causa la fiscalía N°2 de La Plata y se puso en conocimiento de lo sucedido a la Comisaría Cuarta, a la que se les solicito estar pendientes de nuevos episodios. Por el momento, la pirómana no logró ser detenida y la Policía la busca incansablemente ya que los vecinos de la zona están muy preocupados por el próximo ataque que pueda llegar a cometer.