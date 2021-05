Un jubilado, ex futbolista de Gimnasia y Estudiantes de La Plata entre los años 50 y 70, fue atacado a golpes y asaltado por tres delincuentes que entraron en su casa, ubicada en el barrio La Loma, de la capital bonaerense.

Eduardo "Monono" Domínguez, de 83 años, fue sorprendido el viernes en su vivienda de las calles 40 y 16 por los asaltantes, que le dieron trompadas y patadas para robarle un reloj pulsera, dinero, un anillo de oro y diversos elementos de valor.

.

"Los delincuentes me pegaron trompadas y hasta patadas estando ya tirado en el piso. Fueron unos pocos segundos. Eran dos pibes que no llegaban a 20 años y otro de 30", contó Domínguez, que por alguna dolencia física se moviliza con un andador.

Y agregó: "Ni les importó mi edad y que me ayudo para moverme con un andador. Tengo otros hematomas en otras partes de cuerpo. Me acuerdo de lo que me hicieron y me da muchísima ronca e impotencia", dijo Domínguez.

El ex delantero de Gimnasia y Estudiantes, entre otros clubes, no fue el único jubilado víctima de un robo en La Plata durante el fin de semana.

.

Otro de ellos, llamado Salvador Pasquale, de 74 años, sufrió un asalto en una vivienda ubicada en las calles 120 y 65, del barrio platense de El Mondongo.

Según informaron fuentes policiales, el jubilado también fue sorprendido por tres delincuentes que rompieron la puerta de ingreso a la casa, lo atacaron a trompadas y patadas mientras se encontraba en el piso sin posibilidad de defenderse y, tras recorrer el domicilio, robaron unos 8.000 pesos y una escopeta calibre 16.

.

El tercero de los jubilados agredidos fue Pedro Arce, de 83 años, habitante del barrio platense Altos de San Lorenzo.

Dos ladrones entraron a su casa, situada en las calles 21 y 90, mientras dormía y lo agredieron brutalmente con golpes en la cara y otras partes del cuerpo hasta que, finalmente, la víctima les dio sus ahorros, unos 2.000 pesos, con los que escaparon.