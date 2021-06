La falta de avances en la búsqueda de Guadalupe Lucero, desaparecida hace diez días en la provincia de San Luis, desencadenó un cruce entre la Policía provincial y la familia de la nena.

"No estamos buscando al azar, no somos improvisados y si hacemos algo es por una razón que lo justifica", dijo el jefe de la Policía de San Luis, Darío Neira. "No descartamos ninguna hipótesis. Cuando se realizan rastrillajes varias veces en una misma zona, o la búsqueda en los diques cercanos a la ciudad capital, lo hacemos porque tenemos la información de que podemos encontrar un cuerpo", afirmó.

Neira también desmintió las versiones sobre un presunto rechazo de la Policía puntana a la colaboración de organismos especializados en la búsqueda de personas. "No hemos rechazado ningún aporte, estamos trabajando en conjunto con fuerzas nacionales y de otras provincias, y nuestra sede operativa es la Jefatura Central de Policía", dijo.

.

La actuación de las fuerzas de seguridad locales había despertado críticas por parte de la familia. “Rastrillan campos y lugares alejados, cuando desde el primer momento pedimos allanamientos en estas casas que son las que rodean al lugar de donde se llevaron a mi hija. ¿Por qué juegan con nosotros?", habia expresado Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe.

Por su parte, Erik Lucero, padre de la niña, había pedido que el ministro de Justicia de la Provincia, Luciano Anastasi, "tome contacto con nosotros y nos aporte claridad sobre la hoja de ruta de la búsqueda de mi hija. Estamos angustiados y desorientados porque todas las pistas se caen".

En ese sentido, Neira no ocultó su fastidio con esas declaraciones. Sobre todo con Yamila, la mamá, "que un día nos elogia y al otro nos critica; pero ella está pasando por una situación muy difícil", señaló.

¿Cómo marcha la búsqueda?

Mientras tanto, la búsqueda de Guadalupe continúa. Este jueves hubo un operativo en el lago Potrero de los Funes, a 20 kilómetros de la ciudad, que no arrojó resultados positivos, al igual que los rastrillajes concretados por cuarta vez en cercanías de la zona donde desapareció Guadalupe.

Marco Bustamante, el enviado de Crónica HD a San Luis, hizo un resumen desde el lugar de los hechos.