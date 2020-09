Con una mezcla de cursiva e imprenta, partes tachadas y letras mayúsculas y minísculas, Celeste Daiana Villalba escribió una carta a sus padres en la que contaba el motivo por el que protagonizó un brutal crimen. La joven de 23 años pensaba suicidarse tras matar a sus hijos de 2 y 6 años, pero fue arrestada por la Policía antes de llegar a quitarse la vida.

El conmocionante episodio ocurrió en la mañana del jueves en la localidad bonaerensde de Hudson, partido de Berazategui. Fue descubierto cerca de las 11 de esta mañana cuando la madre de Villalba ingresó a la habitación que su hija compartía con los niños en la planta baja de la vivienda, y la encontró en estado de shock, en una posición como rezando.

En ese momento, la mujer encontró los cuerpos de los dos niños, a quienes en un primer momento se pensó que los había asfixiado con una almohada, pero los forenses que llegaron al lugar determinaron luego que presentaban heridas cortantes en el cuello y en las extremidades.

En tanto, la médicos que acudieron a la escena del crimen establecieron que los crímenes pudieron haber sido cometidos entre las 2 y 5 de la mañana, y se esperaba que la Policía Científica finalizara con las tareas en el lugar para trasladar los cuerpos a la morgue policial ubicada en el cementerio de Ezpeleta para comenzar con la operación de autopsia, indicaron las fuentes.

"Hice esto porque estuve sufriendo muchas humillaciones y soy una vergüenza de persona", se puede leer en el documento, el cual está dirigido al padre y madre de la mujer.

La carta de puño y letra de la filicida de Hudson.

"Yo quería estar con mis hijos para siempre, pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones, violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter (su ex y padre de los niños). Mis hijos me dieron un amor inexplicable, yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy", añadió.

"Perdónenme, yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz, pero en esta vida en la tierra. Yo no pude reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos", señaló la acusada del doble crimen, al tiempo que continuó: "Los amo profundamente con todo mi corazón perdoname Ian por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, te amo".

La joven de 23 años fue detenida.

"Soy una basura y débil, no puedo soportar mucho tiempo las burlas de la gente y no quería que mis hijos sufran lo mismo y peor", concluyó.

En el caso interviene la fiscal Gabriela Mateos, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Berazategui, quien imputó a Villalba del delito de "doble homicidio calificado por el vínculo", y la indagará este viernes en sede judicial