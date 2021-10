Profunda consternación causó la muerte de Ayelén Sanabria, una oficial de la Policía bonaerense de 22 años, quien fue encontrada con un balazo en la cabeza tras haber discutido con su novio, también efectivo policial, en la casa donde convivían en Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero. La investigación buscaba establecer si la joven se quitó la vida, como dijo su pareja, o si se trató de un femicidio. "Los que la conocemos sabemos que no fue un suicidio", reclamó una de sus amigas en una publicación de Facebook.

Sanabria, quien se desempeñaba en el Comando de Patrullas de San Isidro, fue encontrada este sábado herida de gravedad por un disparo en la cabeza en su casa ubicada en Bergamini al 600, desde donde fue trasladada de urgencia al Hospital Carrillo, donde murió poco después.

.

También estaba en la vivienda Pablo Fernández, pareja de la chica desde hace ocho meses e integrante de la Policía Local de San Isidro, quien le contó a los investigadores que habían discutido por celos de la joven y que luego ella se fue a la habitación y se disparó.

En ese cuarto encontraron el arma de la policía sobre la cama con manchas de sangre; y la de su novio, en la mesita de luz.

"Justicia por Ayelén Sanabria, todos los que la conocíamos sabemos que no fue suicidio", reclamó una de las amigas de la chica en un posteo de Facebook, en el que la describió como "una piba de 22 años, con toda una vida por delante".

Ayelén Sanabria (22) fue encontrada baleada en la casa en Ciudadela.

Ayelén Sánchez, otra allegada a la víctima, escribió en la misma red social: "Negrita hermosa, cómo duele el saber que ya no estás más. ¡Qué injusta es la vida! Tan linda por fuera y por dentro. Tantas cosas te faltaban vivir. Solo quedan los recuerdos, las risas, tu carisma y como siempre nos sacabas una sonrisa con tus chistes y jodas. Hoy toca decirte adiós negrita. Te vamos a extrañar mucho. Muchos besitos al cielo hermosa".

"No encuentro palabras que calmen este dolor que siento. Te voy a extrañar toda la vida amiga hermosa. Tantos momentos compartidos, tantas locuras, salidas, y muchisimas cosas más. Volá alto, junto a tu hermano y tu mamá. Que en paz descanses mi negra. Se me destroza el alma al escribirte, el dolor me explota en el pecho, pero voy a tratar de estar tranquila como sé que lo quisieras vos", compartió Florencia BF, también integrante de la fuerza.

Fernández permanecía este lunes demorado en la Comisaría Ciudadela Norte, mientras que los investigadores avanzaban en esclarecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento de Sanabria. Interviene la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial de San Martín.