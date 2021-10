Ayelén Sanabria, la efectivo de la Policía bonaerense fallecida este sábado por un disparo en la cabeza en su casa de Ciudadela, estaba atravesada por la pérdida de su mamá. Pese a la tristeza de despedirse de uno de los pilares de su vida y a la versión de su novio Pablo Fernández, de 23, también agente de la fuerza y ahora demorado, sobre que la chica se suicidó tras una discusión de pareja, las amigas de la chica aseguraban que es un femicidio.

Todo ocurrió el último sábado en la vivienda que Sanabria y Fernández compartían, ubicada en Bergamini al 600, de Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

.

En un principio, la fiscal del caso, Marcela Acosta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de San Martín, había iniciado la causa como un presunto suicidio, pero con el correr de las horas, en base a algunas evidencias, dispuso la detención del sujeto.

Es que, según las fuentes policiales, varios testigos declararon que "escucharon gritos y discusión de alto tono y luego un solo balazo" durate la mañana del sábado.

El policía fue quien llamó al 911 para denunciar el supuesto suicidio de su novia, con quien trabajaba en la Policía Local de San Isidro. Los peritos policiales, al llegar a la vivienda, encontraron el arma reglamentaria de la mujer tirada al lado de su cuerpo.

Sanabria estaba malherida tirada en la cama matrimonial, con un disparo de arma de fuego a la altura del pómulo derecho y su arma reglamentaria al costado, por lo que fue trasladada al Hospital Carrillo en estado crítico y falleció al ingresar.

Ayelén Sanabria, de 22 años, fue encontrada baleada en su casa (Facebook).

Los pesquisas, en tanto, encontraron el arma de Fernández apoyada en una mesada en el comedor y sin signos de uso, ya que tenía todas las balas y su seguro colocado, indicaron las fuentes policiales.

Un familiar de Sanabria contó a la policía que la pareja mantenía una relación conflictiva y que el hombre era muy agresivo con su novia, con quien estaba hacía ocho meses.

.

La fiscal dispuso que las pericias estén a cargo de Gendarmería Nacional (GNA) y aguarda los resultados de la autopsia. El acusado, por su parte, permanece detenido en la causa caratulada por el momento como "homicidio".

El dolor por la muerte de su mamá

Al recordarla, las amigas de la policía aseguraron que ella ahora descansaría en paz con su hermano y su mamá. Días antes de morir, Sanabria compartió un emotivo posteo que había publicado en Facebook hace un año, cuando falleció su madre.

"Vivíamos en una casita tan chiquita, sin lujos, pero si hay algo que abundaba era el amor. Que ironía, ahora hasta el rincón más pequeño me queda enorme, está todo tan vacío, tan oscuro", ilustró la chica sobre la pérdida. Y cerró: "Miro al cielo y trato de entender pero no lo logro, no acepto que ya no estás acá conmigo. Ayúdame por favor porque te juro que no sé como se sigue, no me dejes sola".