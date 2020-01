Amigos y familiares de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes por rugbiers en Villa Gesell, continúan con su pedido de justicia, y en las redes sociales comparten muestras de cariño en memoria del fallecido.



En su cuenta de Twitter, Matías, uno de los amigos de Fernando, compartió una desgarradora carta en la que resalta los valores del joven y cuenta cómo lo conoció. Ambos cursaron juntos la secundaria; si bien fueron unidos en esa época, luego se distanciaron, pero la amistad se mantuvo intacta. Sus palabras, sin dudas, lo demuestran.

.

La palabras de despedida del amigo

Fer

Es inmenso el dolor que tengo en este momento, inmensa la desesperación que tenemos todos frente a esta tragedia. Resulta increíble pensar que de un día para el otro todos tus sueños, todo tu futuro, todo lo que tenías para ofrecer al mundo, se vio sesgado por un grupo de animales sin compasión ni piedad alguna

Compartir toda la secundaria con vos solo me alcanzó para conocer una parte de tu bondad y amor. Supiste ser tu mejor versión; amable, humilde, sencillo, sensible, buena onda, gracioso, comprometido y educado. Pero sobre todo supiste ser un excelente amigo, siempre estuviste ahí para mi y para todos.

Creo haber estado siempre que me necesitaste, o al menos eso intenté. Le pusiste garra a todo y llegaste a donde querías, siempre fuiste reconocido por tu calidad humana y tus ganas de vivir.

Aunque este año estuvimos un tanto distantes, mi amor por vos nunca cambió. Me arrepiento profundamente y con lágrimas en los ojos te pido perdón. Perdón por perder el tiempo con boludeces. Perdón por no disfrutar lo que me dio la vida, un amigo irrepetible.

"Vos nunca fuiste un tipo violento, nunca te metiste en una pelea, fuiste amor y sos puro amor y solidaridad".

Te prometo que si algo me enseñó toda esta horrible tragedia es a no perder más tiempo, a amar sin pensar y a valorar a los que están acá al lado mío. Sabe que siempre te quise, y siempre lo voy a hacer, porque eso es la amistad.

Lo que te pasó no fue un accidente, ni fue una riña o una pelea entre bandos; fue un asesinato. Me toca confiar en la justicia y en todo lo que es conlleva, deseo con todas mis fuerzas que esto se resuelva de forma efectiva y rápida. Deseo que se condene a los responsables por tu muerte, a los salvajes que te arrebataron la vida y con ella un poco de la vida de todos los que quedamos acá. Vos nunca fuiste un tipo violento, nunca te metiste en una pelea, fuiste amor y sos puro amor y solidaridad, preguntale a cualquiera y vas a que piensa igual que yo.

Siento culpa por no haber estado esa noche ahí para ayudarte, de verdad espero que sepas enhtender que yo arriesgaría mi vida por vos como vos harías por cualquiera de nosotros. Nada loco, te agradezco por todo y ojalá recibas la justicia y la paz que mereces Fer. Supiste ser una de las mejores personas que conocí y un excelente amigo. Tu vida vale más que cualquier condena que reciban esos asesinos. Te amo, descansa.