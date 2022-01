Griselda Berretta, la enfermera, de 58 años, fue atropellada y arrastrada 50 metros por un motociclista Wilde. Murió frente a su esposo que intentó reanimarla mientras esperaban la llegada de la ambulancia, pero en el traslado perdió la vida.

"No pudo no haberla visto", dijeron a TN las hijas de la mujer que trabajaba como

En un primer momento, el marido de la víctima, quien también es enfermero la asistió. “Mi papá tuvo que hacerle respiración boca a boca a su mujer con la que estuvo cuarenta años al lado de él”, dijo la hija de la víctima.

"La ambulancia tardó más de media hora en llegar, por eso mi papá intentó reanimarla y pidió que la llevaran al Hospital de Wilde, que quedaba más cerca, y cuando llegó se dio cuenta que la llevaron al de (Presidente) Perón y ahí le dijeron que había fallecido", relató.

"¿Cómo no la vio?, habría que preguntarle a él, el día estaba como ahora, no pudo no haberla visto, además hay muchos testigos", sostuvo una de las hijas.



"Nos cambió la vida, nos sacó todo, no se cómo vamos a seguir sin ella", dijo la otra hija.



"Era una mina laburante, sostén de una familia, dejó nietos, hijos, todo, por un hijo de puta que no prestó atención", sostuvieron.

Mientras le hacían las tareas de reanimación a Griselda, el conductor de la moto, “andaba paseándose por todos lados diciendo que le dolía el pecho”, dijo Juan, cuñado de la mujer.

“Mi papá tenía ganas de matarlo, pero estaba enfocado en revivirla a su esposa”, contó una de las mujeres, hijas de Griselda.

El conductor de la moto, de 40 años, quedó demorado. La causa fue caratulada como homicidio culposo y está siendo investigada.

Desde el hospital Eduardo Wilde de Avellaneda, donde trabajaba la víctima, dieron un comunicado: “Nos encontramos profundamente consternados por el fallecimiento de nuestra compañera Griselda Berretta. Destacamos su labor como enfermera, la que ejercía con excelente calidad profesional y humana. Una pérdida irreparable para nuestro hospital. La recordaremos siempre. Saludamos a su familia con un profundo pesar”.

