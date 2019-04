Paloma, la joven comerciante que fue violentamente asaltada y secuestrada por un grupo de delincuentes en la localidad bonaerense de Valentín Alsina y liberada una hora después en Ciudadela, reveló detalles del impactante caso.



Según indicó en Crónica HD la mujer que trabaja en un negocio familiar dedicado a la venta de sushi, los malvivientes la amenazaron con volver al día siguiente y al cumplir con su palabra no alcazaron a ingresar al citado comercio ya que había cerrado, pero la secuestraron frente a su hermano a quien le gatillaron en la cabeza, en varias oportunidades y la bala no salió.



Esta situación tuvo lugar el pasado viernes, a las 22.30, y según manifestó la víctima sus atacantes le dijeron: "Nosotros estamos cumpliendo con un trabajo y vamos a volver todas las veces que sea necesario".



Más tarde, la mujer recordó que los malvivientes le pedían insistentemente el número de teléfono de su novio, a quien llamaban por el apodo, y de familiares, pero que por los nervios les dijo que no los recordaba.



Luego, Paloma señalo que en su local "el público puede ver como se trabaja"., y manifestó que este peligrosa banda no solo podíaconocer a su pareja, sino también a algún chico del delivery.



Por último, tras 60 minutos de torturas y ser liberada en Ciudadela, recordó que realizó la denuncia por las amenazas y al otro día, sin una mínima custodía policíal o botón antipánico, recibió la visita de los delincuentes: "Parece que te roban y secuestran como quieren. Si no aparecés en televisión no se entera nadie".