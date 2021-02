El baño de una vivienda en San Miguel de Tucumán fue el sangriento escenario donde encontraron asesinada de 15 puñaladas a la reconocida productora radial Vanessa Lobo Noble (35). En ese lugar también hallaron una carta que habría escrito su femicida, quien la acusaba de haberlo traicionado. Unas 24 horas después del crimen, el ex marido de la mujer Walter Orlando Rodríguez (40) fue detenido.

“Te amo y te amaré siempre, pero me traicionaste y eso no te lo perdonaré. ¡Te di todo y me fallaste!", puede leerse en el escrito que estaba junto al cádaver de Lobo Noble, según informaron medios locales. El hallazgo ocurrió el sábado por la mañana en una propiedad ubicada en Dardo Molina al 800, en el barrio San Felipe de la capital tucumana, en donde residía la víctima junto a Rodríguez.

El hombre se desempeñaba como un agente de seguridad de una empresa que se encarga de custodiar camiones de caudales y entidades bancarias; mientras que la mujer, de reconocida trayectoria en el ámbito local, trabajaba desde hace más de 10 años como productora de la emisora LV12.

Todo comenzó cuando a primera hora del día personal de la comisaría de Los Aguirre acudió a un llamado que denunció un supuesto accidente de tránsito en la autopista que une la capital provincial con el sur de Tucumán. Sin embargo, al llegar al lugar, encontraron un auto abandonado en la banquina con las puertas cerradas y el neumático delantero roto, por lo que descartaron el siniestro vial.

Al hacer las averiguaciones correspondientes determinaron que el propietario del rodado vivía en la mencionada vivienda y llegaron al lugar sin sospechar lo que había sucedido.

.

Los policías accedieron con el permiso de los familiares de la mujer y encontraron a Lobo Noble asesinada en el baño, con 15 puñaladas en el cuerpo, junto a la carta, que habría escrito su femicida.

Por el contenido del escrito, los investigadores apuntaron a Rodríguez como principal sospechoso, ya que refiere a un situación afectiva y una amenaza por despecho.

Walter Orlando Rodríguez, el presunto femicida.

Además, los familiares de la mujer asesinada aseguraron que la pareja tenía problemas en la relación y que estaban separados desde hace 3 años, aunque convivían en la misma casa junto a su hija, de 13 años.

Según indicaron medios locales, el crimen se habría desencadenado a partir de un posteo en redes sociales de la mujer, que presentaba a su nueva pareja, un hombre cinco años menor.