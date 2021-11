Silvina Balonchard, de 44 años es comunicadora. Al mudarse a Córdoba capital comenzó a salir con un hombre, hecho que desencadenó en el hostigamiento por redes sociales de una desconocida, quien sería la ex pareja de su novio. La situación de la que fue víctima impactó gravemente sobre su salud mental, al punto de querer atentar contra su integridad. Hoy lucha para que el hostigamiento digital sea considerado un delito penal.

Todo comenzó el 16 de agosto de 2018 cuando la denunciada le comentó una foto que ella había subido a su cuenta de Facebook en la que se la muestra junto a su pareja.

“¿Ese es el campo de (mencionaba con nombre y apellido al hombre)?, porque nos lleva a todas al principio para seducirte. Hasta hace 5 semanas fuimos pareja y vivimos 2 años juntos. Detesta la psicología y filosofía. Le gusta bastante tratarte mal después de un tiempo” (SIC), decían algunos de los mensajes que le comenzaron a llegar uno detrás de otro, según consignó Infobae.

La situación le produjo ataques de pánico.“Tenía palpitaciones, mucho miedo", expresó la víctima, quien se vio obligada a preguntarle a su pareja quien era la mujer que le comentaba sin parar todas las fotos. A lo que él le respondió que habían tenido una relación que había finalizado.

El hostigamiento digital que sufría Silvina se extendió a su ambiente profesional. Según contó, en una oportunidad, la mujer compartió en su red social personal una foto de ella.

“Entraba a Linkedin y veía que me lo estaba revisando, miraba todas mis historias en Instagram, me escribía: ‘Si no querés que esto pase, no subas más nada’. Me aparecía por Facebook, por WhatsApp, por mail”, relató.

Cuando el hombre llamó a la denunciada para pedirle explicaciones de porque hacía todo eso, esta le respondió que "no soportaba ver que él estaba con otra persona". En esa conversación, además remarcó que "tenía una carpeta en su computadora con toda información que se había descargado".

"Tengo todo en mi computadora, todo, todo, sé todo de vos’. Sabía cuándo me casé, qué hago, qué programas había hecho, quiénes son mis hijos, las amigas de mi hija, todo”, contó Silvina que le decía la mujer que se había obsesionado con ella.

El impacto sobre la salud mental de Silvina fue descomunal. Insomnio, taquicardia, angustia, fueron algunas de las consecuencias que sufrió. Sin embargo, el hostigamiento digital todavía no es considerado un delito. De tal manera, en la comisaría no le querían tomar la denuncia.

"Cuando fui a denunciar me preguntaron: ‘¿Pero te amenazó de muerte?’. Y yo les contesté: ‘No me dijo ‘te voy a matar’ pero a ver, cuando una persona te está diciendo ‘sé todo de vos, sé quiénes son tus hijos, los amigos de tus hijos, cuáles son tus movimientos, ¿para qué te lo está diciendo?’. Hay un enorme vacío legal cuando el hostigamiento es a través de las redes”, dijo la víctima quien ya no sabía a quien recurrir hasta que afortundamente se enteró de la existencia de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC).

Después de mucho luchar, Silvina hace poco logró que le tomaran la denuncia y junto al organismo, lanzaron una campaña para que haya una ley que ocupe este vacío legal. Aunque ya hay varios proyectos presentados en el Congreso, aún no se trataron. "Que se preste atención al daño que genera”, expresó.