El domingo último, a los 15 minutos del segundo tiempo, después que la árbitra Dalma Cortadi (24) le sacara una amarilla, el futbolista de Deportivo Garmense Cristian Tirone (34) le pegó una trompada en la nuca. La referí cayó al piso, luego recibió una patada y terminó desvanecida. Tuvo que ser retirada en camilla. Fue atendida en un establecimiento sanitario y sometida a varios estudios médicos.

El brutal ataque, ocurrido durante un partido disputado en la localidad bonaerense de González Chaves y que derivo en la detención del deportista, fue criticado por la opinión pública. Mayra Ramos, la ex pareja del futbolista, advirtió en las últimas horas que el hombre de 34 años fue condenado a una "muerte social".

La mujer, en declaraciones al programa radial “Cosas que Pasan” de Onda Uno, manifestó: “Entiendo la crudeza y el error gravísimo que cometió el domingo. Lo que me consterna, como ser humano, es de qué vale ser 35 años una buena persona si después te van a ensuciar y te van a dar una muerte social".

"Porque es lo que estoy viviendo como ex pareja de una buena persona que se equivocó; muy grave, pero que no deja de ser una buena persona”, agregó.

Ramos pidó “a la sociedad un poco de reflexión", al considerar que "no construye nada" que se siga "generando odio". Y advirtió: "No vamos a ayudar a nadie si lo que estamos haciendo es empujar a una persona a que se quite la vida”.

"Que pague lo que tenga que pagar y pueda rehacer su vida. Es un buen tipo que se mandó un cagadón. Le están poniendo un arma con una bala en la mano”, cerró en las declaraciones radiales.

El fiscal adjunto que interviene en la causa, Juan Carlos Ustarroz, solicitó en las últimas horas al Juzgado de Garantías que mantenga preso al agresor hasta que se cierre el proceso judicial. Tirone permanecía alojado este miércoles en una celda de la comisaría de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. Está imputado por "lesiones agravadas por violencia de género". Y la Liga Profesional local lo suspendió de por vida.

La mujer también se expresó en las redes sociales

Ramos tiene un hijo con Tirone y asegura que el hombre de 34 años es un buen padre. "Ningún hecho de violencia es aceptado ni justificado, pero mucho menos la que ejercen sin conciencia sobre una familia y sobre un niño”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

El posteo de Mayra Ramos en Facebook (Captura).

“Los medios buscando rating... Los ciudadanos de pueblo dicen no conocerlo. Nadie lo vio crecer, nadie lo vio a diario con nuestro hijo en las terapias. Nadie sabe que es un excelente padre; que es un ejemplo no sólo para nuestro hijo sino también para mi hijo mayor que no lleva su sangre, a quién guió y acompaña en la vida como un hijo legítimo. Paren por favor”, finalizó.