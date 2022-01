En las últimas horas, un video en el que se escuchan disparos en el tren Roca se viralizó gracias a TikTok. El incidente tuvo lugar el sábado en horas de la noche, cuando la formación estaba parada en la estación de Lomas de Zamora en la ciudad de Buenos Aires.

Fue el usuario Vladimir Alcalá quien compartió las imágenes de menos de 20 segundos en las que se alcanza a escuchar que el usuario dice: “Están disparando en el tren, que desastre”. Se ve como un chico baja del tren mientras varias personas se encuentran tiradas en el suelo intentando protegerse de la balacera aunque en el video ya no se sienten las detonaciones.

De fondo, un niño llora y una mujer empieza a balbucear en lo que parece un comienzo de ataque de llanto. Solo se entiende que dice "por favor, por favor", mientras un chico que estaba a pocos metros se acerca arrodillado para consolarla.

"Estuvimos con mi familia. Dos grupitos se pelearon, pirañas y un grupo venía de la pileta. Le quisieron arrebatar el celular", contó una chica en los comentarios del video.

El relato del tiroteo en primera persona

“Esto sucedió el sábado a las 21.00, 21.30. Estaba escuchando música camino a mi trabajo y hubo una detonación en el andén derecho en Lomas de Zamora. La gente entró en pánico, a una señora casi le agarró un infarto, había niños”, contó Alcalá en un video posterior que subió este lunes.

Vladimir es venezolano, hace más de un año que está radicado en la Argentina y estaba a bordo del ferrocarril para llegar hasta el kiosco en el que trabaja. “Es lamentable que sucedan estas cosas en un transporte público que es tan usado como es el tren Roca. Esto es producto de la inseguridad que se vive en su país. Es lamentable, los aprecio, tengo muchos amigos argentinos, son muy buenas personas, pero suceden muchas cosas en el tren. Es lamentable la inseguridad en un país tan hermoso como Argentina”, agregó el hombre quien aseguró que presencia diversos episodios durante sus viajes por la noche.

Alcalá confesó que no se va del país porque está casado con una argentina y gracias a su trabajo, logra mantener al resto de la familia que le quedó en Venezuela. “Esto no sale a la luz porque nadie tiene acceso a lo que pasó. Yo lo filmé, no me dio miedo, ni me atemoricé ante la situación. Es para que se vea la realidad, es la única manera de atacar la inseguridad de un país, mostrando la realidad y la verdad”, sentenció.