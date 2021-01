Una joven platense relató el calvario que vivió cuando su ex pareja, de quien se separó hace dos semanas, la atacó en forma brutal, al punto de dejarla inconsciente cuando la ahorcó con sus manos. Además, le provocó una fractura, amenazó con agredir a su hija, intentó chocarla con su automóvil y hasta le robó sus ahorros.

"Mi ex vino a mi casa, me agredió física y verbalmente. Intentó chocarme con el auto, me quebró la muñeca, amenazó con pegarle a mi hija, me ahorcó hasta dejarme inconsciente en el suelo, me pisó la cabeza e intentó lastimarme con un cuchillo", denunció la víctima en una publicación de Facebook.

La agresión ocurrió en el departamento de la joven, ubicado en la calle 10, entre 43 y 44. Hasta allí llegó el atacante en la madrugada del sábado. Tras la golpiza, la mujer concurrió a un centro médico de la capital bonaerense para ser atendida a causa de las heridas sufridas, entre ellas una fractura en una de sus muñecas.

.

Luego de eso, fue hasta la Comisaría de la Mujer para hacer la denuncia. "Cuando volví -agregó en el posteo que hizo en Facebook-, me encontré con el departamento totalmente desvalijado, además de robarme 30.000 pesos de mis ahorros", aseguró. El agresor está prófugo de la Justicia mientras es buscado por la policía.

Según la joven, el hombre "tiene cinco denuncias" de violencia de género hechas anteriormente por otra mujer, con quien tuvo una hija. El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense expresó en octubre pasado su preocupación por el aumento de los casos de violencia por razones de género en el municipio de La Plata, la ciudad provincial que registra más llamadas a la línea 144 de asistencia a las víctimas.

La Plata, indicó en su momento el ministerio, es el municipio con más dispositivos electrónicos (tobilleras) colocadas a varones que ejercen violencia: 37 casos. De acuerdo con registros oficiales del gobierno provincial, La Plata lidera el ránking de los 135 municipios bonaerenses con más pedidos de ayuda a la línea 144 y más situaciones de casos críticos y de alto riesgo.